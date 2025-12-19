“Nosso Maldini”: Léo Ortiz rebate torcedor do Flamengo nas redes sociais

O vice-campeonato do Intercontinental de Clubes para o PSG, nos pênaltis, continua remoendo alguns torcedores do Flamengo. Entre tristezas e lamentações, há também um pouco de revolta. Isso porque uma ala rubro-negra se incomodou com a suposta negativa de Léo Ortiz ao questionamento do técnico Filipe Luís sobre sua disponibilidade para os pênaltis.

No recorte do vídeo divulgado nas redes, Filipe Luís fala algo em direção ao zagueiro, que responde com sinal negativo. Torcedores entenderam, então, que Ortiz se colocou como baixa nas cobranças que culminaram no vice-campeonato mundial. Acontece que o próprio jogador rechaçou a interpretação publicamente.

A repercussão ganhou força nas horas seguintes à partida, nas redes sociais. Rubro-negros passaram a sugerir que o defensor teria se recusado a bater o pênalti, e a especulação chegou ao Instagram do jogador nessa quinta-feira (18).

“Nosso ‘Maldini’ correu de bater pênalti?’, ironizou um rubro-negro nos comentários de uma publicação feita pelo zagueiro no feed, em agradecimento ao ano. A resposta seguiu o mesmo tom de deboche: “Fonte: vozes da sua cabeça”.

Na prática, o Flamengo definiu De La Cruz, Saúl, Pedro, Léo Pereira e Luiz Araújo como cobradores — apenas o uruguaio converteu. Já o PSG marcou duas vezes e ficou com o título inédito. Dembélé desperdiçou sua cobrança, enquanto Rossi defendeu o chute de Barcola, mas sem condições de reverter o cenário.

Léo Ortiz na temporada

A interação, conforme mencionado, aconteceu nos comentários de uma publicação feita pelo próprio zagueiro em seu perfil. No texto, o defensor fez um balanço geral da temporada e destacou o orgulho pelo desempenho do grupo, além da gratidão à Nação pelo carinho.

“Temporada inesquecível! 2025 foi um ano mágico pra nós, talvez por isso, por mais que esteja doendo por termos chegado tão perto hoje, não consigo não sentir orgulho de tudo que fizemos e alcançamos. Então, tenho orgulho de fazer parte desse grupo! Obrigado, Nação, vocês foram incansáveis com a gente durante todo o ano […]”, escreveu.









Titular ao longo do ano, o defensor encerrou a temporada com números expressivos, com quatro gols e duas assistências em 54 partidas. Ele agora curtirá um breve período de férias antes da reapresentação do elenco, previsto já para janeiro, com foco na Recopa Sul-Americana e Campeonato Brasileiro.

