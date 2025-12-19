Grêmio acelera planejamento e inicia trabalho com Luis Castro para 2026

A nova direção do Grêmio iniciou um planejamento diferente para a próxima temporada e definiu Luis Castro como peça central do projeto esportivo. A estratégia da gestão é recolocar o clube em condição de protagonismo e competitividade, com decisões tomadas de forma imediata e alinhadas ao novo modelo de futebol.

Porém, mesmo antes de chegar a Porto Alegre, o treinador português já participa ativamente do processo. Os trabalhos se dividem entre atividades no CT Luiz Carvalho e reuniões remotas, realizadas com frequência, apesar da diferença de fuso horário entre Dubai e a capital gaúcha.

A expectativa é de que Luis Castro desembarque em Porto Alegre no domingo (21) para iniciar o trabalho presencial. A nova diretoria, inclusive, já promoveu mudanças significativas antes do fim do ano, em um ritmo que surpreendeu até integrantes do próprio clube.

Novo direcionamento ao futebol tricolor Um dos exemplos foi a troca no comando técnico. O Grêmio oficializou a saída de Mano Menezes na terça-feira (16) e, em pouco mais de três dias, anunciou a contratação de Luis Castro. A decisão reforçou o desejo da gestão de dar um novo direcionamento ao futebol tricolor. Desde o acerto, inclusive, o treinador e sua comissão técnica intensificaram a análise do elenco para 2026. O grupo avalia características individuais, encaixe no modelo de jogo e necessidades de reforços, além de possíveis jogadores negociáveis, sem impor um número fixo de contratações. Por fim, o planejamento para o início do Campeonato Gaúcho segue em análise. A nova comissão deve avaliar se utiliza jovens da base, atletas pouco aproveitados ou jogadores do elenco principal, mantendo como prioridade o desenvolvimento de talentos — uma das marcas do trabalho de Luis Castro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.