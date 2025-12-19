Grêmio acelera planejamento e inicia trabalho com Luis Castro para 2026

A nova direção do Grêmio iniciou um planejamento diferente para a próxima temporada e definiu Luis Castro como peça central do projeto esportivo. A estratégia da gestão é recolocar o clube em condição de protagonismo e competitividade, com decisões tomadas de forma imediata e alinhadas ao novo modelo de futebol.
Porém, mesmo antes de chegar a Porto Alegre, o treinador português já participa ativamente do processo. Os trabalhos se dividem entre atividades no CT Luiz Carvalho e reuniões remotas, realizadas com frequência, apesar da diferença de fuso horário entre Dubai e a capital gaúcha.
A expectativa é de que Luis Castro desembarque em Porto Alegre no domingo (21) para iniciar o trabalho presencial. A nova diretoria, inclusive, já promoveu mudanças significativas antes do fim do ano, em um ritmo que surpreendeu até integrantes do próprio clube.
