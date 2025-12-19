Fluminense avalia contratação de atacante do Fortaleza

Com incertezas e dúvidas no ataque, o Fluminense vai em busca de reforço para o setor para a próxima temporada. Neste sentido, o Tricolor das Laranjeiras avalia a contratação do atacante Adam Bareiro, do Fortaleza. Ele, aliás, foi alvo do clube na última janela de transferências. A informação é do canal “Raiz Tricolor”.

O scout do Fluminense indicou o atacante na última janela, mas os dirigentes do Tricolor possuíam receio quanto à sua adaptação e desempenho em grandes clubes. Na ocasião, ele estava no Al Rayyan, do Catar, e também defende as cores do River Plate.

Posteriormente, Bareiro acertou sua transferência ao Fortaleza e assinou até o fim de 2027. No Brasileirão, o paraguaio disputou 21 jogos, marcou sete gols e deu três assistências. Com o rebaixamento da equipe cearense, o Fluminense entende ser viável efetuar a contratação. Entretanto, não há qualquer proposta.

A busca por um homem de referência deve ser uma prioridade no Fluminense. A permanência de Everaldo e John Kennedy para 2026 depende do técnico Zubeldía, enquanto Cano já sofre com as consequências da idade e possui histórico de lesões.

O Tricolor, aliás, terá uma postura conservadora no mercado de transferências pelo menos neste início de temporada. O nome mais forte é o do zagueiro Nino, que, de acordo com o jornal O Globo, já está apalavrado com o Flu, restando um acordo com o Zenir-RUS.

