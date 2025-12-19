Santos negocia empréstimo de zagueiro ao Goiás

O Santos está em negociação para emprestar o zagueiro Luisão ao Goiás. A proposta em discussão prevê um vínculo de uma temporada, com o objetivo de oferecer maior sequência ao jogador, que encontrou poucas oportunidades na Vila Belmiro ao longo do ano.

Sem espaço no elenco principal, o defensor passou a analisar alternativas para ganhar minutagem, e o clube goiano apareceu como interessado. Internamente, o clima no Peixe é de otimismo para que o acordo seja fechado nos próximos dias, permitindo que o atleta inicie 2026 em um novo ambiente.

Contratado no início da temporada, Luisão, de 22 anos, participou de apenas 12 partidas com a camisa alvinegra, sendo seis delas pelo Campeonato Brasileiro. Apesar do potencial, o jovem acabou perdendo espaço diante da forte concorrência no setor defensivo.

Atualmente, o Santos conta com Adonis Frías e Zé Ivaldo como titulares, além de opções experientes como Luan Peres. O elenco ainda tem o paraguaio Alexis Duarte e João Basso, o que tornou o cenário ainda mais competitivo para o zagueiro.

A possível ida para o Goiás está sendo vista como uma oportunidade de desenvolvimento para Luisão. Por outro lado, o Santos busca equilibrar o elenco e dar rodagem a jogadores que não vem sendo utilizados com frequência.

