Botafogo tenta a contratação de volante do Qarabag

O Botafogo, ainda sem treinador, está no mercado e busca anunciar o primeiro reforço para 2026. Nesta sexta-feira (19), inclusive, o clube alvinegro formalizou uma proposta ao Qarabag, do Azerbaijão, pelo volante Bicalho. A informação é do site “ge”. Esta, aliás, é a segunda oferta do Mais Tradicional pelo cabeça de área. Desse modo, o jogador vê um retorno ao futebol brasileiro com bons olhos.
O Alvinegro propõe empréstimo com opção de compra. Desta vez, contudo, o Glorioso aumentou a oferta para convencer o clube europeu a liberá-lo. Na primeira vez, as cifras não agradaram o Qarabag.
A prioridade do Botafogo nesta janela é um volante. Além de Bicalho, o clube também está atrás de Romão, do Ferencváros, da Hungria.
Bicalho tem passagens pelas categorias de base de Cruzeiro e Palmeiras. Pelo Verdão, estreou profissionalmente antes de trilhar o caminho na Europa. No Velho Continente, antes de chegar ao Azerbaijão, ele atuou por Santa Clara e Alverca, de Portugal.
No elenco, para a posição, o Botafogo conta com Newton, Danilo e Freitas como as principais opções para o setor.
