Endrick ativa novo bônus no Real Madrid e rende mais premiação ao Palmeiras

Mesmo com o empréstimo ao Lyon já encaminhado para janeiro, Endrick voltou a ser utilizado pelo Real Madrid na última quarta-feira (17/12). Assim, aproveitou a oportunidade para atingir mais uma cláusula de bonificação ao Palmeiras. Escalado como titular diante do Talavera CF e permanecendo em campo por mais de 45 minutos, o atacante desbloqueou uma meta avaliada em 75 mil euros, o equivalente a cerca de R$ 485 mil na cotação atual.

Essa foi a primeira meta alcançada pelo jogador na atual temporada. Até então, Endrick vinha sendo pouco utilizado, aparecendo majoritariamente no banco de reservas do clube espanhol.

Com viagem marcada para a França logo após o Natal, o atacante deve ser apresentado oficialmente pelo Lyon no dia 1º de janeiro de 2026. Durante o período de empréstimo, porém, ele não poderá acumular metas relacionadas a jogos, gols ou títulos. Estas só seguem válidas apenas para atuações pelo Real Madrid.

No clube francês, Endrick poderá concorrer somente a bonificações individuais. Como indicações e conquistas de prêmios como Kopa, Golden Boy, Bola de Ouro ou Fifa The Best.

Desde que chegou ao Real Madrid, em agosto do ano passado, o atacante já ativou 955 mil euros em bônus de um total possível de 12,5 milhões de euros previstos em metas vinculadas ao desempenho pelo clube espanhol.

Os bônus que Endrick já rendeu ao Palmeiras

Todos os bônus ativados acabam sendo repassados ao Palmeiras 30 dias após o encerramento de cada temporada. Contudo, o prazo final para cumprimento das metas termina no dia 30 de junho de 2030.

Antes mesmo de deixar o clube paulista, Endrick já havia atingido o teto de bônus previstos no contrato enquanto ainda defendia o Palmeiras. Foram 12,5 milhões de euros distribuídos entre metas de gols e convocações pela Seleção Brasileira principal.

Somando valor fixo e bonificações, a transferência de Endrick já rendeu cerca de R$ 277,9 milhões. O montante inclui aproximadamente R$ 198 milhões referentes à venda inicial, cerca de R$ 73,8 milhões pelas metas alcançadas no período em que ainda atuava no Brasil e outros R$ 6,1 milhões provenientes dos bônus já ativados no Real Madrid. Do total, 70% pertencem ao Palmeiras, enquanto os outros 30% ficam com o jogador.

