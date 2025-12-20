Tottenham x Liverpool: onde assistir, escalações e arbitragem

Em busca de sequência positiva na temporada, Tottenham e Liverpool fazem duelo neste sábado (20), às 14h30 (de Brasília), no Tottenham Stadium, pela 17ª rodada da Premier League. Os Spurs ocupam a 11ª colocação, com 22 pontos, enquanto os Reds estão na sétima posição, com 26 somados.

Onde assistir

A partida entre Tottenham e Liverpool, pela 17ª rodada da Premier League, aliás, terá a transmissão da Disney+.

Como chega o Tottenham

Os Spurs chegam à partida precisando da reabilitação, depois de serem atropelados pelo Nottingham Forest na última rodada da Premier League. A equipe, afinal, perdeu por 3 a 0, fora de casa, resultado que interrompeu uma sequência de duas vitórias consecutivas. A campanha irregular voltou a colocar pressão sobre o técnico Thomas Frank.

Para o duelo, o treinador conta com alguns desfalques. Solanke, Kulusevski, Udogie, Maddison, Dragusin e Takai estão fora de combate. Já Sarr e Bissouma, afinal, estão com suas seleções na Copa Africana de Nações.

Como chega o Liverpool

Do outro lado, o Liverpool conseguiu “estancar” as derrotas consecutivas e agora soma cinco partidas sem perder. Os Reds, portanto, ganharam seus últimos dois compromissos e agora tentam a “trinca” de triunfos. Caso vença e os rivais da parte de cima tropeccem, os Reds, assim, pode terminar a rodada no G4 da competição.

Dentro de campo, o técnico Arne Slot, entretanto, também tem vários machucados, como Szoboszlai, Joe Gomez, Endo, Gakpo e Leoni. Também liberado para a Copa Africana, Salah é mais um desfalque.

TOTTENHAM x LIVERPOOL

17ª rodada da Premier League

Data-Hora: 20/12/2025 (sábado), às 14h30 (de Brasília)

Local: Tottenham Hotspur Stadium, em Londres (ING)

TOTTENHAM: Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Spence; Palhinha, Bergvall; Kudus, Simons, Kolo Muani; Richarlison. Técnico: Thomas Frank.

LIVERPOOL: Alisson; Bradley, Konate, Van Dijk, Kerkez; Mac Allister, Gravenberch; Chiesa, Jones, Wirtz; Ekitike. Técnico: Arne Slot.

Árbitro: John Brooks

Auxiliares: Simon Bennett e James Mainwaring

VAR: Stuart Attwell

