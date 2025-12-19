ASSINE JÁ!
Jogada10

Maior ídolo do Flamengo, Zico celebra 50 anos de casamento com grande cerimônia

Maior ídolo do Flamengo, Zico celebra 50 anos de casamento com grande cerimônia
Maior ídolo do Flamengo, Zico celebra 50 anos de casamento com grande cerimônia -

Maior ídolo da história do Flamengo, Zico recentemente completou 50 anos de casado com Sandra Carvalho de Sá. Assim, o ex-meio-campista, de 72 anos, preparou uma grande festa para comemorar o momento especial de união com a sua esposa. A celebração luxuosa ocorreu no Copacabana Palace, na noite da última quinta-feira (18). O evento simbólico contou também com as presenças dos três filhos do casal: Arthur, Bruno e Thiago, assim como seus netos e outros familiares.

A comemoração organizada para as “Bodas de Ouro” de Zico e Sandra Carvalho contou com uma missa para renovação de votos do casal. Ainda teve apresentações de passistas e da bateria da Portela, bem como um ilustre show do cantor de pagode Xande de Pilares. A atriz Juliana Paes e o marido Eduardo Baptista, empresário que atua no futebol, também marcaram presença.

Inclusive, Zico demonstrou animação e até mostrou samba no pé. O maior ídolo da história do time da Gávea também autografou algumas camisas do Rubro-Negro de vários convidados.

Zico participa de maneira remota da celebração do nono título brasileiro do Flamengo

O time da Gávea celebrou o eneacampeonato brasileiro na noite do dia 3 de dezembro, no Maracanã, e a comemoração ganhou um significado ainda maior quando Zico surgiu em uma chamada de vídeo com Jorginho. Em meio à euforia, o volante foi abordado para dar uma palavrinha com ninguém mais ninguém menos que o maior ídolo da história do clube.

O Galinho, porém, apareceu bastante sorridente do outro lado da tela enquanto celebrava mais uma conquista do clube, a segunda em cinco dias. A chamada ocorreu após a vitória por 1 a 0 sobre o Ceará, que assegurou o título do Campeonato Brasileiro ao Rubro-Negro com uma rodada de antecedência.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  Twitter, Instagram e Facebook.

As mais lidas
    Recomendadas