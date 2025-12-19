Maracanã ultrapassa marca impressionante de torcedores em 2025

O Maracanã atingiu recordes na temporada 2025. O estádio recebeu mais de três milhões de torcedores em 2025. Até o momento, o estádio soma 3.182.799 de público presente em 72 jogos oficiais, com média de 44.206 por partida. Este cálculo, afinal, não inclui o confronto do próximo domingo (21/12) entre Vasco e Corinthians, pela final da Copa do Brasil.

Em 2025, o Maracanã atingiu recordes de público presente da gestão Fla-Flu e detém os maiores números do ano no futebol brasileiro. Entre eles, estão os jogos do Flamengo contra Ceará (73.244), Cruzeiro (72.565) e Estudiantes (71.977).

Sob a gestão Fla-Flu, é o terceiro ano consecutivo que o estádio recebe mais de três milhões de público presente. Em 2023, 3.742.888 torcedores estiveram no Maracanã e, em 2024, 3.473.045.

Com a partida do próximo domingo, o Maracanã, portanto, encerrará 2025 com 73 jogos oficiais, consolidando-se como o estádio que mais recebeu partidas no Brasil. Na sequência, aparecem a Arena Castelão, com 52, e o Mineirão, com 44 partidas. Além disso, o estádio novamente estará lotado, pois os vascaínos esgotaram os ingressos para a decisão.

