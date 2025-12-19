Lesionados do Cruzeiro seguem recuperação antes das férias

O Cruzeiro entrou de férias logo após a eliminação para o Corinthians na Copa do Brasil. No entanto, alguns jogadores seguem cronograma especial de recuperação de lesões, antes de serem liberados para o período de descanso. São os casos de Janderson, Marquinhos, Sinisterra e Villalba. Os dois últimos tiveram problemas médicos na reta final da temporada.

O atacante sofreu um edema muscular na coxa esquerda contra o Corinthians, no último domingo (14). O problema é considerado pelo departamento médico da Raposa como simples, mas o colombiano segue no CT em tratamento. Na próxima semana, entrará de férias como os demais companheiros e seguirá acompanhado remotamente pelos médicos.

Já Villalba teve constatada lesão ligamentar no tornozelo esquerdo na partida de ida da semifinal da Copa do Brasil, também diante do Corinthians. Apesar de ainda estar com o local imobilizado, utilizando uma bota ortopédica, o zagueiro não passará por cirurgia. Dessa maneira, não cumpre etapa de tratamento presencial na Toca da Raposa.

Por outro lado, Janderson e Marquinhos realizam tratamento no CT ao longo da semana. O zagueiro sofreu ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo, em maio, e está na parte final do cronograma para voltar a atuar, o que deve ocorrer ainda em janeiro.

Marquinhos também rompeu ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, mas em outubro. Por ter se lesionado mais recentemente, fará sessões de recuperação neste fim de ano.

A reapresentação do elenco do Cruzeiro está marcada para a primeira semana de janeiro.

