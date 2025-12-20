Filipe Luís encerra 1ª temporada como técnico e atinge marca no Flamengo

Além de títulos em 2025, o técnico Filipe Luís fechou a sua primeira temporada como treinador do principal do Flamengo. Além disso, o comandante do time atingiu uma marca que não acontecia no clube há 14 anos. Desde 2011, um mesmo treinador não começava e terminava no comando da equipe rubro-negra. O último foi Vanderlei Luxemburgo.

Luxemburgo treinou o Flamengo entre o fim de 2010 e o início de 2012. Sob seu comando, o Rubro-Negro faturou o Campeonato Carioca de 2011, mas o treinador entrou em rota de colisão com o astro do time, Ronaldinho Gaúcho, e perdeu a queda de braço e foi demitido pela presidente Patrícia Amorim na época.

Depois disso, as diretorias do Fla tiveram trabalho para ajustar somente um trabalho no comando técnico. Ao longo dos anos, o clube alternou em dois, três ou quatro técnicos. A temporada com mais treinadores foi em 2013, quando Dorival Júnior, Jorginho, Mano Menezes e Jayme de Almeida estiveram à frente do time.

Com Filipe Luís, o Fla é o atual campeão da Copa do Brasil (conquistada em 2024), Estadual, Supercopa, Brasileirão e Libertadores. Além disso, a temporada de 2025 colocou este Flamengo ao lado da equipe de 2019 ao igualar o recorde de vitórias em um mesmo ano neste século. Em ambos casos, o clube somou 49 vitórias, estabelecendo o maior número da história rubro-negra em uma única temporada.

Renovação de Filipe Luís

Por fim, o Rubro-Negro trabalha para renovar o contrato com Filipe Luís. Entretanto, apesar da vontade de renovar, o técnico também tem o sonho de trabalhar na Europa. As conversas começaram há alguns meses. Mas, a reta final do Brasileirão e Libertadores impediram o avanço. Agora, o Flamengo vive a expectativa pela conclusão das conversas para definir o futuro de Filipe Luís antes mesmo do Natal. O desejo da diretoria é um contrato até o fim de 2026, com opção de mais um ano.

