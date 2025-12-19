Dendele anuncia campeão de X1 para o próximo split da Kings League

O Dendele confirmou a contratação de Lucas Guilherme, conhecido no cenário do futebol 1×1 como “O Raio”, para a disputa do próximo split da Kings League Brasil. Destaque em competições individuais, o jogador chega ao clube como wildcard e passa a integrar o elenco em um momento de reformulação da equipe.

Lucas Guilherme construiu seu nome no X1 ao conquistar o cinturão da X1 Brasil. Afinal, ele venceu o primeiro campeonato da modalidade no país e também levantar o título da etapa de Fortaleza, resultados que o credenciaram como um dos atletas mais reconhecidos do circuito. Agora, ele terá a oportunidade de levar suas características para um ambiente coletivo, em uma liga marcada pelo dinamismo e pelas regras alternativas.

O novo reforço ocupará a vaga deixada por Kaká. Ele acabou deixando o Dendele e, neste momento, não possui vínculo com nenhuma equipe da Kings League. A mudança faz parte do planejamento do clube para manter competitividade e buscar evolução para a próxima fase da competição.

A missão de Lucas Guilherme será ajudar o Dendele a retomar o protagonismo exibido em seu início na Kings League. No primeiro split, a equipe fez campanha de destaque e chegou à final, mas acabou superada pela Furia. Já na Kings Cup Brasil, o time avançou até as quartas de final, sendo eliminado pela G3X.

Assim, com a chegada do “Raio”, o Dendele aposta em intensidade, explosão e capacidade decisiva para voltar a figurar entre os principais candidatos nas próximas disputas da Kings League Brasil.

