Endrick deve deixar o Real Madrid e se aproxima do Lyon

A trajetória de Endrick no Real Madrid tem sido bem mais complicada do que o esperado, principalmente nesta temporada. Com pouco espaço sob o comando de Xabi Alonso, o jovem atacante brasileiro de 19 anos atuou somente 99 minutos, divididos em três partidas.
Diante desse cenário, Endrick já pensa em deixar o clube na próxima janela de transferências, em janeiro. De acordo com o jornal francês ‘L’Équipe’, o destino mais provável é o Lyon e o jogador e clube já chegaram a um acordo.
Ainda segundo a publicação, Real Madrid e Lyon iniciaram as conversas nesta semana. A expectativa é de que as negociações avancem nos próximos dias para o acerto acontecer antes da abertura oficial da janela de inverno da Europa.
Apesar de rumores recentes na Espanha apontarem que o Real poderia dificultar a saída por falta de opções no ataque, a tendência é que Endrick realmente siga para o futebol francês. Se a transferência se concretizar, ele chegará como um reforço importante para o Lyon, que atualmente ocupa a quinta colocação da Ligue 1 e a liderança da Liga Europa.
