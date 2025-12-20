Com Memphis poupado, Corinthians treina cobranças de pênalti em treino

ASSINE JÁ!
O Corinthians finalizou mais um treino de olho na grande decisão da Copa do Brasil. O jogo contra o Vasco ocorrerá às 18h (de Brasília) de domingo, no Maracanã. Na atividade desta sexta-feira (19), o holandês Memphis Depay não trabalhou com bola e, assim, ficou fora da sessão de cobranças de pênaltis.

Os jogadores iniciaram a atividade com trabalho de força na academia e, em seguida, fizeram um exercício tático em campo. A comissão técnica pediu aos titulares que treinassem penalidades.

O atacante Memphis Depay ficou aos cuidados da fisioterapia, assim como ocorreu no início da semana. O departamento médico faz um controle de carga no camisa 10, para que ele chegue inteiro para o duelo contra o Cruz-Maltino.

Dessa maneira, o técnico Dorival Júnior deve mandar a campo a seguinte escalação: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Maycon, Raniele (José Martínez), Breno Bidon e Rodrigo Garro (Carrillo); Memphis Depay e Yuri Alberto.

O plantel do Corinthians fará o último treinamento antes do jogo decisivo da Copa do Brasil neste sábado, no CT Joaquim Grava. Após a atividade, a Gaviões da Fiel organizou uma festa na porta do clube para incentivar os jogadores antes da viagem para o Rio de Janeiro.

Como empatou o jogo de ida na Neo Química Arena em 0 a 0, o Corinthians precisa vencer o Vasco no Maracanã para ficar com o título no tempo normal. Em caso de novo empate, a definição do campeão sairá das cobranças de pênalti.

