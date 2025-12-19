Manchester City x West Ham: onde assistir, escalações e arbitragem

City e West Ham se enfrentam neste sábado (20), às 12h (de Brasília), em partida válida pela 17ª rodada da Premier League. A bola rola no Etihad Stadium, em Manchester, e coloca frente a frente duas equipes que vivem situações opostas na competição.
Onde assistir
A partida terá transmissão ao vivo no Disney+ (streaming).
Como chega o Manchester City
O City atravessa seu melhor momento na temporada e chega embalado pela classificação para a semifinal da Copa da Liga Inglesa, após vencer o Brentford por 2 a 0 na última terça-feira (16), com direito a gol do brasileiro Savinho.
O triunfo no Etihad Stadium, inclusive, foi o sexto consecutivo na temporada, somando todas as competições. Além de estar na briga pela liderança da Premier League, com somente dois pontos atrás do líder Arsenal, o clube de Manchester está entre os principais candidatos a conquistar uma classificação direta para as oitavas de final da Champions.
Contudo, Pep Guardiola precisa lidar com alguns desfalques no elenco. Para o duelo em casa, o treinador não poderá contar com os lesionados Rodri, Kovacic, Doku e Stones. Além deles, Marmoush e Ait-Nouri estarão com suas seleções na Copa Africana de Nações e completam a lista de ausências.
Como chega o West Ham
Por outro lado, o West Ham está em um momento delicado e luta contra o rebaixamento na Premier League. O time está na 18ª posição, com 13 pontos, e abre o Z-3 da competição. A diferença para o Leeds, primeiro fora da degola, é de três pontos.
Dessa maneira, os Hammers chegam pressionados para arrancar pontos do City e somente um resultado positivo interessa ao time comandado pelo técnico Nuno Espírito Santo.
No entanto, o West Ham também enfrenta problemas no elenco para o jogo deste sábado. Isto porque o goleiro Lukasz Fabianski, lesionado, e Wan-Bissaka e Diouf, convocados pelas seleções para a Copa Africana de Nações, serão desfalques em Manchester.
MANCHESTER CITY X WEST HAM
17ª rodada da Premier League
Data e horário: sábado, 20/12/2025, às 12h (de Brasília).
Local: Etihad Stadium, em Manchester.
MANCHESTER CITY: Donnarumma; Matheus Nunes, Rúben Dias, Gvardiol e O’Reilly; Nico González; Bernardo Silva, Reijnders, Cherki e Phil Foden; Haaland. Técnico: Pep Guardiola.
WEST HAM: Areola; Mavropanos, Todibo e Kilman; Walker-Peters, Magassa, Potts e Scarles; Lucas Paquetá e Mateus Fernandes; Bowen. Técnico: Nuno Espírito Santo.
Árbitro: Paul Tierney.
Auxiliares: Richard West e Marc Perry.
VAR: Alex Chilowicz.
