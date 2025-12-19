Everton x Arsenal: onde assistir, escalações e arbitragem

Líder da Premier League em campo. O Arsenal visita o Everton neste sábado (20), às 17h (de Brasília), em partida válida pela 17ª rodada do Campeonato Inglês. A bola rola no Hill Dickinson Stadium, em Liverpool, e movimenta a primeira página da tabela da competição.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo no Disney+ (streaming).

Como chega o Everton

O Everton atravessa um momento positivo na temporada e figura na metade da tabela da Premier League após a derrota para o Chelsea na rodada passada. O clube de Liverpool abriu a 17ª rodada na 9ª posição com 24 pontos, mas faz uma campanha melhor do que em edições anteriores.

Além disso, nas últimas seis partidas os Toffees conquistaram quatro vitórias.

Contudo, para o duelo em casa, o técnico David Moyes enfrenta uma série de problemas no elenco. Isto porque Branthwaite, Coleman, Rohl e Dewsbury-Hall, lesionados, são ausências confirmadas, enquanto Grealish é tratado como dúvida. Já Ndiaye e Gana Gueye estão com suas seleções na Copa Africana de Nações e completam a lista de desfalques.

Como chega o Arsenal

Por outro lado, o Arsenal é o líder isolado da Premier League e começou a 17ª rodada com 36 pontos, sendo dois de vantagem para o Manchester City, segundo colocado. O time vem de uma vitória emocionante sobre o Wolverhampton, mas teve dificuldades para superar o lanterna da competição, com gol do triunfo marcado somente nos acréscimos.

Ao mesmo tempo, o técnico Mikel Arteta segue com alguns jogadores entregues ao departamento médico do clube. Gabriel Magalhães, Mosquera, Havertz, Dowman e Ben White, lesionados, desfalcam o time neste final de semana.

EVERTON X ARSENAL

17ª rodada da Premier League

Data e horário: sábado, 20/12/2025, às 17h (de Brasília).

Local: Hill Dickinson Stadium, em Liverpool.

EVERTON: Pickford; O’Brien, Keane, Tarkowski e Mykolenko; Garner, Iroegbunam e Alcaraz; Dibling, Barry e Grealish. Técnico: David Moyes.

ARSENAL: David Raya; Timber, Saliba, Hincapié e Calafiori; Zubimendi, Rice e Ødegaard; Saka, Gyökeres e Trossard. Técnico: Mikel Arteta.

Árbitro: Samuel Barrott.

Auxiliares: Timothy Wood e Wade Smith.

VAR: Michael Salisbury.

