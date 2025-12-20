De la Cruz fará procedimento médico antes da pré-temporada

O uruguaio De la Cruz, do Flamengo, vai fazer um procedimento médico no joelho esquerdo, no Uruguai. O volante sofreu com problemas físicos durante a temporada 2025 e quer retomar o melhor desempenho em 2026 com a camisa rubro-negra. O tratamento não é cirúrgico. A informação inicial é do “ge”.

O volante tem uma lesão crônica no joelho direito, além de passar a sofrer com inflamações também no joelho esquerdo. Diante disso, De la Cruz passou por um processo rigoroso controle de carga ao longo da temporada. Em 2025, ele entrou em somente 35 jogos.

O procedimento é uma abordagem da medicina regenerativa que usa substâncias do próprio corpo para estimular a cura de lesões. Assim, os médicos vão tirar sangue do osso do quadril de De la Cruz para aplicação no joelho esquerdo. O departamento médico do Fla, portanto, está em contato com o profissional que fará o tratamento.

De la Cruz, aliás, viveu um cenário polêmico no Flamengo. O jogador foi exposto por um ex-funcionário do clube, ex-integrante do departamento médico, que afirmou que o atleta “não tem condições de jogar em alto nível”, por conta do problema no joelho. Após dar a volta por cima, o uruguaio conseguiu, nos últimos compromissos da equipe, entregar o desempenho esperado.

Na decisão contra o PSG, por exemplo, De la Cruz foi ele quem abriu a série de pênaltis da equipe carioca e converteu a sua cobrança. Anteriormente, no tempo normal, foi muito bem, forte na marcação e na distribuição do jogo.





Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.