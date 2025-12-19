Mercado da bola: o que rolou nesta sexta-feira (19/12)

Com a proximidade do final das competições no Brasil, o mercado da bola começa a ganhar espaço no noticiário do torcedor. E já nesta sexta-feira (19/12), algumas movimentações já começaram a chamar atenção do torcedor. E o J10 te atualiza das movimentações das equipes.

Primeiro anúncio do mercado da bola, Neymar e recusa ao Botafogo

O São Paulo anunciou seu primeiro reforço para 2026. Trata-se do meio-campista Danielzinho, que fez boa temporada com o Mirassol e agora reforçará o Tricolor Paulista na próxima temporada.

Já a novela Neymar segue a todo vapor. O Santos prioriza a renovação do seu camisa 10, mas o acordo ainda está longe de ser assinado. O diretor do Peixe, Alexandre Mattos, disse que o problema para a extensão do vínculo não é dinheiro, mas precisa de cautela da parte do clube.

Já no Botafogo, o técnico Rafael Guanaes recusou a proposta do Botafogo e vai continuar no Mirassol na temporada de 2026. O treinador de 44 anos, que tem contrato até o fim de 2026, optou por ficar no Leão para a Libertadores. Além disso, o clube carioca oficializou a segunda proposta para tentar contratar Pedro Bicalho, volante do Qarabag (Azerbaijão). O formato continua sendo um empréstimo com opção de compra, mas dessa vez o time de General Severiano aumentou as cifras a serem pagas no curto prazo para o time europeu.

Corinthians

O Corinthians prepara algumas saídas do elenco para enxugar sua folha salarial em 2026. Nomes como de Romero e Talles Magno não devem ficar no clube na próxima temporada. Maycon também corre risco de deixar o Timão. Mas nenhuma saída vai acontecer antes da final da Copa do Brasil.

Cruzeiro

Já no Cruzeiro, a situação de Gabigol segue indefinida. Ambas as partes concordam que chegou o momento de encerrar a parceria. Contudo, a Raposa não consegue encontrar um time que consiga arcar com os salários do atacante neste momento. O único interessado é o Santos, mas o Peixe pede que o atleta diminua seus vencimentos.

Fluminense

Com incertezas e dúvidas no ataque, o Fluminense vai em busca de reforço para o setor para a próxima temporada. Neste sentido, o Tricolor das Laranjeiras avalia a contratação do atacante Adam Bareiro, do Fortaleza. Ele, aliás, foi alvo do clube na última janela de transferências.

Santos

O Santos ainda negocia a saída do zagueiro Luisão. Sem espaço no atual elenco de Juan Pablo Vojvoda, o defensor está próximo de ser emprestado ao Goiás. Além disso, a iminente saída de Guilherme para o Houston Dynamo, dos Estados Unidos, faz o Peixe ir ao mercado na busca por um atacante, e três nomes estão em pauta: Vitinho, Antony Alves e o colombiano Marino Hinestroza.

Outras equipes no mercado da bola

O Ceará avançou na negociação para a permanência do volante Zanocelo, do Santos. As tratativas, inicialmente, eram difíceis, pois o Peixe queria algo em definitivo e o Vovô queria a renovação do empréstimo. O Alvinegro está disposto a fazer o que for possível para garantir a permanência do jogador, que agradou a diretoria em 2025

Athletico Paranaense e Odair Hellmann estão perto de um acerto para renovação de contrato. Clube e treinador têm encaminhada uma extensão do vínculo até o final de 2026.

O zagueiro Kuscevic não vai ficar no Fortaleza para 2026. O jogador já busca um novo clube depois do rebaixamento para Série B do Brasileiro.

