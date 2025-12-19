Mizuno avança para ser a próxima fornecedora esportiva do Botafogo

A Mizuno avançou em negociações com o Botafogo para ser a próxima fornecedora esportiva do Mais Tradicional. A informação é do jornal “O Globo”. Atualmente, a empresa japonesa trabalha com clubes europeus, como Lazio e Mônaco.

A marca do Oriente Médio deve, assim, substituir a Reebok, que se despede do Glorioso na metade de 2026, quando acabar o contrato com a Estrela Solitária.

O departamento de marketing do Botafogo já passou algumas ideias aos japoneses, que concordaram com a linha de trabalho apresentada pelo Glorioso, informa a reportagem.

A versatilidade foi a marca da Mizuno durante as tratativas. O Botafogo, aliás, também ouviu outras empresas interessadas em confeccionar os uniformes do Mais Tradicional, porém, nenhuma delas se aproximou tanto da ideia do clube quanto os nipônicos.

