Santos mapeia mercado por atacante e avalia três nomes para substituir Guilherme

A possibilidade cada vez mais concreta de Guilherme deixar a Vila Belmiro rumo ao Houston Dynamo, dos Estados Unidos, fez o Santos acelerar o mapeamento do mercado em busca de um atacante para a temporada de 2026. Três nomes passaram a ser discutidos internamente pela diretoria alvinegra: Vitinho, Antony Alves e o colombiano Marino Hinestroza.

Entre os alvos, Antony Alves, revelado pelo Corinthians, atua atualmente no Portland Timbers, da MLS, tem contrato válido até o fim do próximo ano. O atacante é visto como uma opção com adaptação facilitada ao futebol brasileiro, embora qualquer negociação envolva valores considerados elevados para os padrões do mercado nacional.

Já Marino Hinestroza vive um momento de valorização. Com passagem pelas categorias de base do Palmeiras, o colombiano foi um dos destaques do Atlético Nacional na última temporada e entrou no radar de clubes sul-americanos. O bom desempenho recente colocou o jogador como uma alternativa de perfil mais jovem e com potencial de revenda.

Vitinho é o nome mais complexo da lista. O atacante atuou em 2025 pelo Internacional, tem contrato até 30 de junho de 2026, mas já manifestou o desejo de deixar o clube gaúcho. O Inter, por sua vez, exige compensação financeira para liberá-lo de forma antecipada. Revelado pelo Athletico-PR, Vitinho pertence ao Dínamo de Kiev e também desperta interesse do Liaoning Tieren FC, da China, o que aumentou a concorrência e trouxe indefinição ao negócio.

Santos também conta com reforços ”internos”

Enquanto analisa o mercado, o Santos já tem dois reforços garantidos internamente para 2026. Afinal, o zagueiro Zé Ivaldo e o meia-atacante Barreal atingiram metas contratuais e terão seus vínculos transformados em contratos definitivos com o clube.

Paralelamente às negociações por reforços, a principal prioridade da diretoria segue sendo a renovação de Neymar. O clima nos bastidores é de confiança para que o camisa 10 permaneça na Vila Belmiro por pelo menos mais seis meses.

