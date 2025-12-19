“Melhores do Brasil podem competir com a Europa”, diz Kroos após PSG x Flamengo

A final da Copa Intercontinental chamou a atenção pela qualidade da partida entre PSG e Flamengo, na última quarta-feira, em Doha, no Catar. O time brasileiro conseguiu levar o duelo para os pênaltis diante dos maiores clubes do futebol mundial. O resultado não foi esperado, porém é motivo de orgulho para os cariocas. Ídolo do Real Madrid, Toni Kroos admitiu surpresa e afirmou que existe competição entre o futebol brasileiro e europeus.

“Me surpreende um pouco, mas isso significa que o futebol brasileiro, ou pelo menos as melhores equipes do Brasil, podem competir bem. Porque o PSG, sem nenhuma dúvida, na última temporada foi a melhor equipe da Europa. Agora um pouco menos porque tem alguns lesionados importantes, mas isso significa que o futebol brasileiro está bem e que os melhores times do Brasil podem competir com os da Europa, sim”, destacou Kross à Romário TV, no YouTube.

Kroos se aposentou do futebol em julho de 2024, após a eliminação da Alemanha na Eurocopa. Ao longo de sua carreira, defendeu apenas três clubes como profissional, empilhou feitos históricos e se tornou um dos grandes meio-campistas da história do futebol mundial.

Toni Kroos, campeão da Copa do Mundo em 2014, já conquistou o Intercontinental seis vezes (2013, 2014, 2016, 2017, 2018 e 2022). A lista de troféus parece interminável: além dos Mundiais e Copa do Mundo, ele conquistou quatro Supercopas Europeias, seis Champions League, quatro Campeonatos Espanhóis, três Alemães, quatro Supercopas da Espanha, uma Copa do Rei, duas Supercopas Alemãs, três Copas da Alemanha, uma Taça da Liga Alemã.

Mundial de Clubes evidencia

Não somente na final da Copa Intercontinental que os brasileiros chamaram atenção. No Mundial de Clubes, o Botafogo ganhou do PSG e se classificou no grupo que tinha o Atlético de Madrid. O Palmeiras teve bom desempenho contra o Porto e foi até as quartas de final. Por fim, o Fluminense foi melhor contra o Borussia Dortmund, eliminou a Inter de Milão e chegou até a semifinal, mas caiu para o campeão Chelsea.

