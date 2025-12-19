Jogador da seleção da Nova Zelândia é suspenso por cinco anos por apostas ilegais

Um caso de apostas ilegais ganhou grande repercussão na Nova Zelândia e terminou com uma punição pesada para Clayton Lewis. Nesta sexta-feira (19), o jogador, que já defendeu a seleção neozelandesa em 27 partidas, foi suspenso do futebol por cinco anos após ter sua participação no esquema confirmada.

De acordo com a decisão, o meio-campista de 28 anos forçou um cartão amarelo intencionalmente quando atuava pelo Macarthur FC, em uma partida contra o Sydney FC, vencida por 2 a 0 no dia 9 de dezembro de 2023, pela Liga Australiana.

Em troca da advertência, Lewis recebeu cerca de 10 mil euros (R$ 64,8 mil). Além do afastamento dos gramados, a Justiça determinou que ele devolva o valor recebido. Além disso, o jogador só poderá voltar a jogar a partir de maio de 2028, já que parte da pena acabou sendo considerada cumprida.

