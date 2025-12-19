Cristiano Ronaldo expõe registro depois de sauna e resultado causa impacto

A idade avançada não se mostra um problema para Cristiano Ronaldo. Isso porque o astro português conserva excelente forma física, fato que voltou a surpreender recentemente. O atacante publicou em suas redes sociais, nesta sexta-feira (18), uma foto em que expõe este aspecto favorável após uma sessão de sauna. Assim, o jogador do Al-Nassr, da Arábia Saudita, novamente causou impacto pela definição de sua musculatura.

O episódio tornou-se motivo de debate entre fãs de futebol e especificamente de Cristiano Ronaldo. Outros jogadores de futebol demonstraram admiração pelo craque e interagiram com a postagem. É o caso do ex-lateral-esquerdo Marcelo, que foi companheiro do atacante português no Real Madrid. O brasileiro, em tom de brincadeira, comentou:

“Ave Maria”, declarou o ex-jogador

Outros dois atacantes em atividade, Richarlyson e Tiquinho Soares, classificaram o astro como uma máquina. Cristiano Ronaldo mantém uma rotina exigente de cuidados. Entre as iniciativas que compõem o seu dia-a-dia estão alimentação saudável, várias sessões de sono e esforço aos exercícios físicos.

Como resultado, o craque segue com uma performance de destaque. Principalmente em uma idade na qual os companheiros de futebol já se aposentaram. Ou até mesmo estão em fase de declínio de rendimento.

Cristiano Ronaldo mostra obsessão pelo milésimo gol

O craque soma 954 gols em partidas oficiais e mantém o foco em seu desafio de alcançar o milésimo. Por clubes, ele balançou as redes adversárias em 811 ocasiões e mais 143 na seleção de Portugal.

Portanto, restam apenas 46 gols para chegar ao milésimo. A propósito, o astro já teria ultrapassado a marca se a contagem oficial levasse em consideração os amistosos. O histórico atacante quase ficou sem disputar os jogos iniciais da Copa do Mundo de 2026. Afinal, ele recebeu cartão vermelho por agressão em duelo contra a Irlanda, nas Eliminatórias Europeias.

Com isso, a tendência era de que o craque recebesse uma suspensão de três jogos. Deste modo, o jogador cumpriu suspensão contra a Armênia e passou a ficar em observação até a Copa do Mundo. Se ele tiver comportamento irregular semelhante posteriormente, tem chances de perder as duas primeiras partidas do Mundial.

