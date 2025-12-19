Juventus e Roma: onde assistir e escalações

Juventus e Roma se enfrentam neste sábado (20), em Turim, às 16h45 (horário de Brasília), pela rodada 16 desta edição do Campeonato Italiano. A Velha Senhora está na quinta colocação, com 26 pontos. Precisa, portanto, vencer para encostar no G4. A equipe da capital do país, por sua vez, soma 30, uma posição acima do oponente deste fim de semana.

Onde assistir

A ESPN 5 (TV fechada) e a Disney+ (streaming) transmitem o prélio.

Como chega a Juventus

Irregular no Calcio, a Juventus terá problemas para receber a Roma. Afinal, o zagueiro Koopmeiners cumpre suspensão e Gatti, outro xerife, está de molho no departamento médico. Assim, Bremer ganha lugar no setor após um longo período afastado por lesão. Ainda na retaguarda, disputa boa pela última vaga. McKennie e Kostic lutam, então, para convencer o técnico Luciano Spalletti que merecem a vaga na equipe.

A Velha Senhora deve formar, enfim, com: Di Gregorio; Kalulu, Bremer e Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram e Cambiaso; Conceição e Yildiz; David.

Como chega a Roma

Embalado por uma vitória sobre o Como na rodada passada, no Estádio Olímpico, a Roma chega ao clássico contra a Juventus com uma baixa importante na cozinha também. Ndicka está a serviço do Costa de Marfim na Copa Africana de Nações (CAN). Deste modo, Celik sai da lateral direita para a zaga, enquanto Wesley, ex-Flamengo, ocupa o corredor direito no esquema tático do professor Gian Piero Gasperini. Ele, aliás, está em grande fase na Bota.

A Roma deve formar com: Svilar; Celik, Mancini, Hermoso; Wesley, Cristante, Koné e Rensch; Soulé, Pellegrini; Dybala.

Campeonato Italiano – Rodada 16

Sábado (20/12)

14h – Lazio x Cremonese

16h45 – Juventus x Roma

Domingo (21/12)

8h30 – Cagliari x Pisa

11h – Sassuolo x Torino

14h – Fiorentina x Udinese

14h30 – Genoa x Atalanta

Quarta (14/1)

14h30 – Napoli x Parma

16h45 – Inter de Milão x Lecce

Quinta (15/1)

14h30 – Verona x Bologna

16h45 – Como x Milan

