Barbeiro prega peça em Arrascaeta e brincadeira viraliza; veja

Após o seu retorno ao Brasil depois da disputa da Copa Intercontinental com o Flamengo, Arrascaeta decidiu dar um tapa no visual. Especialmente pela chegada das festas de fim de ano. Assim, o meio-campista solicitou a ida de um barbeiro a sua casa para cortar o seu cabelo. O profissional preparou uma surpresa e pregou uma peça no camisa 10 do Rubro-Negro.

Posteriormente, a reação do uruguaio fez o barbeiro cair na risada, já que ele utilizava o borrifador, mas bastante água caía no rosto de Arrascaeta. Portanto, com a repetição do caso, o meio-campista reclamou:

“Vou cortar o cabelo, não tomar banho”, disparou Arrascaeta.





Em seguida, os dois riram e o camisa 10 do Flamengo frisou: “Tá f***””

Por fim, em tom de ironia, o meio-campista voltou a brincar com a situação

“Tomar banho agora para cortar o cabelo”, concluiu o uruguaio.









Preparativos de Arrascaeta para o Natal

Arrascaeta passa por momento inesquecível. Afinal, seu nível de atuação em 2025 é superior ao de outros anos em que foi vitorioso pelo Flamengo. Além disso, ele foi eleito o melhor jogador do Campeonato Brasileiro e da Libertadores. O jogador também foi pai recentemente, já que Milano nasceu no dia 6 de dezembro.

Porém, antes da chegada do filho e da viagem para o Catar para a disputa do Intercontinental, a esposa Camila compartilhou a árvore de Natal da família. No registro, ainda conserva o barrigão ao lado de Arrascaeta e dos seus dois cachorros.

Uruguaio integra lista de 100 melhores jogadores do mundo

O camisa 10 do Flamengo é o único representante do futebol sul-americano na lista. Contudo, figura na 87ª colocação após uma temporada decisiva pelo clube carioca. Ao longo do ano, aliás, ele assumiu papel central nas conquistas rubro-negras e se destacou como principal articulador da equipe.

