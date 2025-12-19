Bologna vence Inter de Milão nos pênaltis e vai à final da Supercopa da Itália

A final da Supercopa da Itália já está definida. Nesta sexta-feira (19), o Bologna superou a Inter de Milão nos pênaltis por 3 a 2, após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar, e garantiu vaga na decisão contra o Napoli. Marcus Thuram colocou a Inter em vantagem, mas Riccardo Orsolini deixou tudo igual ainda no primeiro tempo, ao converter um pênalti. A grande final será disputada na próxima segunda-feira (22), em Riad, na Arábia Saudita.
O Napoli venceu o Milan por 2 a 0 na última quinta-feira (18) e foi o primeiro time a confirmar a classificação para a final da Supercopa.
Na decisão, o Napoli busca o terceiro título da competição, enquanto o Bologna tenta conquistar o troféu pela primeira vez em sua história. Além disso, o time já havia garantido a classificação para a Supercopa após a conquista inédita da Copa da Itália na temporada passada.
A WIN ON PENALTIES SENDS US TO THE SUPERCUP FINAL! #WeAreOne pic.twitter.com/JBOu7Y0EvJ
— Bologna FC 1909 (@BolognaFC1909en) December 19, 2025
Bologna x Inter de Milão
A Inter começou melhor e abriu o placar logo aos dois minutos, com Marcus Thuram aproveitando o início intenso da equipe. O Bologna reagiu ainda no primeiro tempo e deixou tudo igual aos 35 minutos, quando Riccardo Orsolini converteu um pênalti.
Na etapa final, o jogo seguiu equilibrado, com poucas chances claras, e o empate persistiu até o fim do tempo regulamentar. A vaga acabou sendo definida nas cobranças de pênaltis, e o Bologna levou a melhor por 3 a 2. Coube ao experiente atacante Ciro Immobile marcar a cobrança decisiva.
