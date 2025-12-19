Fontenay x PSG: onde assistir e escalações

Campeão do mundo ao bater o Flamengo na final, nos pênaltis, o PSG, agora, volta as atenções para a Copa da França em sua despedida de 2025. O Paris Saint-Germain, então, saiu de Doha, no Catar, para enfrentar o Vendée Fontenay neste sábado (20), às 17h (horário de Brasília), no Stade de la Beaujoire, na aprazível Nantes, pela edição atual da competição de mata-mata.
Este confronto será a estreia do PSG na competição e trata-se de jogo único para saber quem vai para a próxima fase, prevista para 10 de janeiro. Depois disso, os times, enfim, chegam às oitavas de final da Copa da França.
Onde assistir
O canal SportyNet, no YouTube, acompanha a peleja.
Arbitragem
O senhor Jeremy Stinat apitará o embate.
Como chega o Vendée Fontenay
O desafiante está na Quinta Divisão da França com uma campanha bem irregular nesta temporada. A saber: seis vitórias, dois empates e cinco derrotas, com 20 gols marcados e 17 sofridos. Na Copa, aliás, a equipe demonstrou muita valentia ao eliminar o Chamalières (nos pênaltis) e golear o Châtearoux.
O Fontenay deve formar com: Renou; Ernault, Moisdon e Leriche; Bremond, Vinet, Belbachir e Bisleau; Keita, Millimono, Diawara.
Como chega o PSG
O técnico Luis Enrique deve colocar em campo um time misto. Afinal, o Flamengo, grande equipe do futebol brasileiro em 2025, exigiu muito do PSG no Mundialito da Fifa. Hakimi é baixa certa. O lateral-direito trata de uma lesão no tornozelo esquerdo. Substituído contra o Mengo, Lee Kang-In não tem presença garantida entre os relacionados.
O PSG deve formar com: Chevalier; Emery, Zabarnyi, Beraldo e Hernández; Neves, Vitinha e Mayulu; Barcola, Mbaye e Ramos.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.