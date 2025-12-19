Luizão relembra título Mundial pelo Corinthians e aponta o que pode decidir Copa do Brasil

A final da Copa do Brasil entre Vasco e Corinthians para decidir um título de expressão 25 anos depois da final do Mundial de Clubes de 2000. Por coincidência, em ambas as ocasiões o Maracanã foi o palco do duelo. Em entrevista ao J10, o ex-atacante Luizão, à época centroavante do Corinthians, relembrou a partida, que teve final feliz para o Timão.

O artilheiro relatou que tem “lembranças maravilhosas” do confronto, mas revelou que o calendário dificultou a missão da equipe na competição: “A gente tinha vindo de uma decisão de Brasileiro no dia 22 de dezembro. Nossa equipe vinha de uma temporada muito grande em 1999, e o Vasco se preparando. A gente chegou cansado, principalmente para esse jogo. Tivemos três jogos muito desgastantes na primeira fase, antes de classificar para a final. E aquele calor do Rio de Janeiro, jogamos a prorrogação… foi muito complicado”.

Curiosamente, nesta temporada uma alteração no calendário estendeu a disputa da Copa do Brasil até 21 de dezembro, apenas quatro dias antes do Natal. A mudança fez com que as semifinais e finais da competição fossem disputadas em um intervalo de 11 dias (do dia 10 ao dia 21). A sequência de jogos decisivos provocou desgaste no elenco do Corinthians.

O que pode decidir a final da Copa do Brasil entre Corinthians e Vasco

Questionado se as equipes atuais de Corinthians e Vasco tinham alguma semelhança com os times de 2000, Luizão foi direto: “Nenhuma, né?”. O artilheiro, no entanto, elogiou os jogadores atuais e os classificou como “atletas de alto nível”. O ex-centroavante também elogiou a capacidade das duas equipes de se adaptarem à disputa de um campeonato de mata-mata após o Brasileirão: “As duas equipes fizeram um brasileiro não tão bom. Mas eu acho que ambas aprenderam a jogar o mata-mata. Acredito que isso foi o que mudou e que melhorou o desempenho deles, aprenderam a jogar o mata-mata”.

Por fim, Luizão rejeitou a ideia de que haja um favoritismo. Para ele, a equipe que souber administrar melhor o nervosismo deve sair do Maracanã com a taça: “Eu vejo um jogo muito aberto. As duas equipes têm condições de vencer. Quem tiver mais cabeça, mais tranquilidade, ficar menos nervoso, pode levar vantagem. Quem errar menos e não tiver jogadores expulsos, conta muito”.

Corinthians e Vasco disputam o segundo jogo da final da Copa do Brasil no domingo (21), às 18h (de Brasília) no Maracanã. As equipes empataram por 0 a 0 no jogo de ida. Dessa forma, o vencedor do segundo jogo conquista a competição nacional. Novo empate leva a decisão do título para a disputa de pênaltis.

O Timão não conquista um título nacional desde 2017, quando se sagrou campeão do Brasileirão. A última Copa do Brasil vencida pelo alvinegro foi em 2009. À época, Ronaldo Fenômeno era o astro do ataque corintiano. O Vasco, por sua vez, não vence uma competição nacional desde 2011, quando ergueu o troféu da própria Copa do Brasil. Este foi o primeiro e, até o momento, único título do cruz-maltino na competição.

