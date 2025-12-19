Pezzolano fala em orgulho de ser “plano B” de Tite e cobra jogadores do Inter: “Melhor equipe do mundo”

O Internacional apresentou nesta sexta-feira (19) Paulo Pezzolano como novo técnico. Ao lado do diretor técnico Abel Braga e do presidente Alessandro Barcellos, o novo comandante falou sobre a primeira investida do Colorado por Tite e afirmou que os jogadores devem saber que “estão na melhor equipe do mundo”.

Pezzolano, que assinou contrato de uma temporada com o Inter, iniciará a sua segunda passagem pelo futebol brasileiro. O treinador revelou o orgulho de ser o “plano B” do ex-técnico da Seleção Brasileira em dois clubes, uma vez que também havia sido cogitado no Cruzeiro.

“Ser a segunda opção para o Tite, um cara como eu, de 42 anos, é um orgulho. Um cara que foi campeão do mundo. É um orgulho. Tinham outros clubes, de outros países e do Brasil, e fui a opção B a Tite em outro clube também. Um orgulho. E como não vou aceitar o Inter? Tinha propostas na Europa, mas um time grande como o Inter, é impossível dizer não.

Pezzolano confia no elenco do Inter para 2026

O técnico uruguaio não quis detalhar a qualidade dos jogadores do Inter, mas disse acreditar que o clube tem um bom plantel para a próxima temporada. Dessa maneira, cobrou humildade aos atletas e que eles saibam que “estão no melhor time do mundo”.

“Gosto de jogadores humildes, com muita gana, que sabem onde estão: na melhor equipe do mundo. E quando vestem esta camisa, quando entram no CT ou no campo, temos que dar 100%. Essa é a característica fundamental. Humildade e no dia a dia a chegar a 100%”, declarou:

“O Inter tem um bom plantel, um bom time, o que tem que fazer é tirar 100% de cada um. Ser um time forte mentalmente, fisicamente e prepará-los bem. Sou de característica, não sou de falar que quero um jogador, é característica do que eu acho que podemos melhorar no plantel. Mas estou convencido que temos um grande time, por isso estou aqui”

Treinador trás sua comissão técnica para o Colorado

No Colorado, Pezzolano chegará junto de sua comissão técnica, formada por três auxiliares, preparador físico e analista de desempenho. O treinador não quis abrir o jogo como deseja ver o Inter em campo sob seu comando.

“O mais importante é ver um time que a torcida se identifique. Um time com muita intensidade, com fome em cada jogo. Eu posso falar agora coisas lindas que vão agradar a todos, mas eu quero que vocês vejam, desde o primeiro jogo, as ideias dentro do campo. O mais importante é a fome, a garra, o 100% e demonstrar que queremos os três pontos cada jogo. Eu gosto que o campo fale. Estou com muita vontade de começar, agora quando vi o estádio, no primeiro jogo quero ver toda a torcida aí dentro, é impressionante e estou muito feliz. E, Deus queira que possamos marcar uma página muito boa para a história do Inter”, finalizou.

