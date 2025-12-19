Fausto Vera deixa o Atlético e acerta com o River Plate por empréstimo

O volante Fausto Vera acertou com o River Plate e deixará o Atlético por empréstimo. O clube mineiro já havia aceitado negociar o jogador, que também tinha proposta do Tigres, do México.

Agora, os Millonarios pagarão 500 mil dólares (R$ 2,7 milhões) pelo empréstimo de um ano. Ao fim do compromisso, o clube argentino terá a opção de adquirir os direitos econômicos por 4,5 milhões de dólares (R$ 24,8 milhões).

Desde o princípio, o Atlético avisou que só aceitaria liberar Fausto Vera mediante pagamento pelo empréstimo. Assim, o River Plate chegou aos valores desejados pelo Galo. Contudo, o Tigres entrou no meio da negociação e também fez proposta, também aceita pelos mineiros. Dessa maneira, coube ao jogador escolher o seu destino em 2026 e optou por retornar à Argentina.

Fausto Vera desembarcou em Belo Horizonte para assinar com o Atlético em junho de 2023. O clube pagou 4,5 milhões de dólares (R$ 24,7 milhões) ao Corinthians para ficar com o jogador. No entanto, em maio deste ano, o Timão acionou o Galo no na CNRD (Câmara Nacional de Resolução de Disputas) pelo não pagamento dos valores envolvidos na negociação.