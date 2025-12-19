Em apresentação, Fausto Vera faz elogio rasgado ao River Plate

Nesta sexta-feira (19), o River Plate tornou oficial a chegada do meio-campista Fausto Vera em acordo por empréstimo junto ao Atlético-MG. A negociação envolveu a assinatura contratual até o fim de 2026, viabilizada mediante pagamento de 500 mil dólares (R$ 2,7 milhões, na cotação atual).

Caso o River opte pela continuidade do meio-campista de 25 anos após o término do empréstimo, o vínculo já prevê uma opção de compra fixada em quatro milhões de dólares. Algo que, no câmbio de momento, equivaleria o investimento de R$ 22 milhões.

Fato é que, de volta ao país natal após três anos de atuações no Brasil por Corinthians e Galo, Fausto Vera se mostrou muito feliz com o destino. Ao ponto, aliás, de fazer um sonoro elogio ao novo clube em suas primeiras palavras como reforço do Millonario:

“Olá a todos, aqui é o Fausto. Estou muito feliz por chegar ao maior clube da Argentina.”

A cria das categorias de base do Argentinos Juniors se tornou a primeira contratação oficializada pelo River Plate na atual janela de transferências. Janela essa que, pelo fato do clube de Buenos Aires não ter se classificado para a Libertadores 2026 (vai disputar a Sul-Americana), tende a exibir investimento mais modesto do que nos últimos anos. Afinal, a última vez que a representação riverista não jogou a principal competição de clubes na América do Sul foi em 2014.

