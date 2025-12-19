São Paulo acerta empréstimo de dupla ao Juventude

O São Paulo acertou nesta sexta-feira (19) o empréstimo de dois jogadores ao Juventude. O goleiro Jandrei, que atuou pelo clube gaúcho no final da temporada, teve seu vínculo renovado por mais um ano. Já o lateral-esquerdo Patryck acompanha o arqueiro, após perder espaço dentro do time de Hernán Crespo.

O Juventude aceitou pagar 100% do salário do lateral. Por outro lado, os valores por Jandrei estão divididos entre os clubes. O Ju paga 70%, enquanto o São Paulo é responsável pelos outros 30% dos vencimentos.

Jandrei chegou ao clube gaúcho em agosto, após a eliminação do São Paulo na Copa do Brasil. Atuou em 19 partidas pelo Jaconero e não conseguiu evitar o rebaixamento para a Série B. Como seu contrato vai até o final de 2026, o goleiro não deve mais vestir a camisa do Tricolor.

Por outro lado, Patryck permaneceu no São Paulo ao longo de toda a temporada. Porém, perdeu espaço durante o ano. Inclusive, Hernán Crespo chegou a utilizar Ferreira e Lucca em sua função nos últimos jogos da temporada. O lateral atuou em apenas nove partidas em 2025 e tem contrato com o clube paulista até metade de 2027.

