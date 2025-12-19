Final entre Flamengo e PSG rende quantia milionária a patrocinadores

A decisão da Copa Intercontinental entre Flamengo e PSG não causou impacto somente nas equipes. Afinal, alguns patrocinadores que tiveram suas marcas expostas durante o jogo. Assim, a notoriedade que acompanha o torneio deu benefícios aos parceiros, especialmente financeiro. A empresa estatal de petróleo da Arábia Saudita, a Aramco, foi a que garantiu o maior lucro.

Segundo o levantamento da AuraSight, uma plataforma que usa a inteligência artificial como ferramenta para medir o valor do destaque de marcas no decorrer de transmissões ao vivo e postagens em redes sociais.

Deste modo, até a conclusão do processo calcula-se que que todas as marcas expostas em placas de publicidade no Ahmad bin Ali alcançou os R$ 34 milhões. A avaliação incluiu outros patrocinadores além da petrolífera como Qatar Airways, Coca-Cola, Adidas, Visa, Jetour, Visit Qatar, Media City Qatar e Vodafone.

A AuraSight fez a utilização do ROE (Retorno de Exposição) para se basear no quanto valeria em uma comparação caso a sua exibição ocorresse diretamente nos meios de comunicação. Para o entendimento da simulação, a marca da Aramco foi exposta por aproximadamente 25 minutos.





Portanto, o. período renderia um lucro de R$ 9 milhões. A quantia seria equivalente ao que a empresária teria que pagar para ter sua marca exibida em canais como Globo e CazéTV, que transmitiram a final do torneio.

Fornecedora de do Flamengo fica entre marcas que mais lucraram

Na sequência estão Qatar Airways, Coca-Cola, Adidas e Visa . Esses parceiros receberam aproximadamente R$ 4 milhões Jetour e Visit Qatar conquistaram montantes próximos a R$ 2 milhões. Já Media City Qatar e Vodafone deram indícios de lucros entre R$ 1 e R$ 2 milhões.

Para alcançar essa medição de valores, , a AuraSight levou em consideração a média que emissoras que exibiram a partida normalmente cobram. Além disso, a intenção é exibir um contexto mais realista o impacto das exposições das marcas em canais e situações distintas.

