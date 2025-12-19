Finalíssima entre Argentina e Espanha, enfim, tem data marcada

O duelo que vale taça entre a campeã vigente da Copa América (Argentina) e da Euro (Espanha), finalmente, ganhou uma data para acontecer. Nesta semana, a FIFA decidiu que o confronto válido pela Finalíssima vai acontecer no dia 27 de março de 2026. Ou seja, pouco menos de dois meses antes do início da Copa do Mundo.

Além da questão temporal, outro ponto liga a disputa entre sul-americanos e europeus ao Mundial. Isso porque o palco da disputa em confronto único será o Estádio Lusail, no Qatar. Justamente onde a Albiceleste se sagrou tricampeã do mundo, há quatro anos, em uma épica decisão contra a França.

O duelo em questão traz a oportunidade de uma espécie de “choque” de gerações interessante, em especial, para os fãs do Barcelona. Isso porque será a primeira vez que Lionel Messi e Lamine Yamal estarão em um confronto direto. Não por acaso, a imagem de divulgação do embate exibida pela Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) traz, exatamente, as duas figuras como “garotos-propaganda” da partida no Oriente Médio.

Sentimentos distintos

É bem verdade que a disputa da Finalíssima traz uma excelente lembrança para os torcedores argentinos, já que a atual campeã da Copa do Mundo é, também, detentora do troféu em disputa intercontinental. Em junho de 2022, a Argentina encarou a Itália e, em uma apresentação sublime, aplicou 3 a 0 em certame que ocorreu no Estádio de Wembley, na Inglaterra. A saber, Lautaro Martínez, Di María e Dybala marcaram os tentos.

Contudo, quando o olhar se volta para o último duelo diante da Espanha, a recordação passa muito longe de ser positiva. O último jogo entre as seleções aconteceu (por ironia do destino) também em um dia 27 de março. Porém, de 2018, antes da disputa da Copa do Mundo da Rússia. Com Jorge Sampaoli na direção técnica, a Albiceleste foi trucidada pelos donos da casa (o jogo aconteceu no Riyadh Air Metropolitano, em Madri) e terminou com o impiedoso placar de 6 a 1.



