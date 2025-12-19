Gabigol assume erro em pênalti e evita polêmica com Tite: “Nada contra”

O atacante Gabigol quebrou o silêncio nesta sexta-feira (19) e abordou os temas mais espinhosos que cercam seu momento no Cruzeiro. Em entrevista ao podcast “Podpah”, o camisa 9 falou pela primeira vez sobre o pênalti perdido contra o Corinthians, que custou a eliminação na Copa do Brasil, e projetou o reencontro com Tite, novo técnico da Raposa, com quem teve atritos públicos no passado. O jogador adotou um tom conciliador, mas não fugiu da responsabilidade sobre o erro decisivo diante do goleiro Hugo Souza.

Gabigol admitiu a falha técnica na cobrança, citando o conhecimento mútuo entre ele e o ex-companheiro de Flamengo, além da dificuldade de entrar frio no jogo:

“Eu errei, tenho que assumir. Primeira vez que erro um pênalti tão decisivo. É muito complicado para os dois lados, porque treinamos juntos. Eu assumo que errei, não tenho desculpa. Ele sabe como eu bato, eu sei como ele poderia defender”.

E completou:

“Mas eu bati mal, não tenho desculpa. Se tiver um pênalti amanhã, vou bater de novo”.

Gabigol nega erro proposital

O atacante também rebateu teorias conspiratórias de que teria errado de propósito e explicou que a falta de ritmo pesou:

“Entrei faltando três minutos. Isso influenciou? Acho que sim. Nem toquei na bola, estava meio frio, mas eu errei. Não tenho problema em assumir”.

Sobre as acusações, foi enfático:

“Falar uma coisa dessa (que o erro foi proposital) é barbaridade. O que eu ia ganhar perdendo um pênalti? Pior, talvez, sejam as pessoas acreditarem. Isso que me deixa revoltado”.

Outro ponto de crítica da torcida foi o fato de Gabigol não ter retornado a Belo Horizonte com a delegação. Ele justificou a decisão como uma escolha pessoal para estar com a família:

“O que eu mais queria era ir para perto da minha família e dos meus amigos, porque eu errei. A gente estava liberado. Não fui o primeiro a sair do vestiário. Tomei banho, conversei com o Walace, com o Kaio. Falei que queria ficar em casa, com minha família”.

E desabafou:

“Não fazia sentido ir para BH, depois voltar, só para mostrar para a torcida que estava triste. Não preciso mostrar. As vezes as pessoas esperam reação eufórica para tudo, mas não sou esse cara. O meu jeito é treinar, melhorar e ir para o próximo, não é chorar, me ajoelhar”.

Um post compartilhado por Podpah (@podpah)

Atacante fala sobre sua relação com Tite

Sobre a chegada de Tite, com quem teve problemas na Seleção e no Flamengo, Gabigol garantiu profissionalismo e negou qualquer animosidade atual:

“A situação é muito clara, até o Pedrinho brincou na apresentação (risos). Ele é o treinador do time. Não tenho nada contra ele. Dei minha opinião, ele tem a dele, mas estamos pelo Cruzeiro. É sobre o grupo, sobre o Cruzeiro ganhar, e ele sabe, porque a gente viveu no Flamengo”.

O atacante reforçou a hierarquia:

“Não tivemos problemas, discussão no Flamengo. Respeito ele, como respeito todos. Ele quem vai mandar, eu sou o jogador, e o que tiver que fazer para ajudar o Cruzeiro, eu vou fazer”.

Por fim, Gabriel assegurou sua permanência na Toca da Raposa, negando boatos de saída:

“Fechei com o Cruzeiro para um projeto de quatro anos. Claro que as coisas podem ser conversadas e resolvidas, mas meu empresário não me deixa mentir. Ele não falou com nenhum time. Claro que teve time que procurou no meio do ano, mas sair nunca foi uma opção. A minha reapresentação é no dia 2”.

Ele concluiu reafirmando o compromisso: “Estou de férias, as coisas podem ser conversadas em algum momento. Quando falei, as pessoas levaram para o lado de que eu conversaria para sair. Mas todos os jogadores conversam com a diretoria. É difícil para mim, não vou ficar respondendo todos os dias. Meu foco sempre foi o Cruzeiro”.

