Corinthians demite três funcionários por fraude em venda de ingressos

O Corinthians demitiu três funcionários após uma investigação interna apontar irregularidades no sistema de venda de ingressos para jogos do time masculino. As entradas deveriam ser destinadas ao programa de sócio-torcedor do clube, o Fiel Torcedor, mas eram comercializadas de forma ilegal.

O Timão identificou funcionários que apoiavam cambistas na venda de ingressos. Os envolvidos comercializavam as entradas por valores mais altos do que o estipulado. Além disso, a investigação apontou fraudes no sistema interno do Fiel Torcedor. O portal Uol divulgou as informações.

Os três funcionários foram demitidos por justa causa. Outros dois casos ainda estão sendo apurados pelo departamento de recursos humanos e podem terminar em demissão. O clube mantém o nome dos envolidos em sigilo.

As fraudes na venda de ingressos não é novidade dentro do Corinthians. Em março, a polícia investigou a venda ilegal de entradas para jogos na Neo Química Arena. Mesmo com a implantação da biometria facial, o Timão ainda tem dificuldades para evitar a comercialização de ingressos de forma ilegal.

