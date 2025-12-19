Mattheus Montenegro toma posse no Fluminense e avisa: “Vamos brigar por títulos”

Uma nova era começou oficialmente nas Laranjeiras na noite desta sexta-feira (19). Em cerimônia realizada no Salão Nobre do clube, Mattheus Montenegro tomou posse como o 36º presidente dos 123 anos de história do Fluminense. Acompanhado de seu vice-geral, Ricardo Tenório, o advogado comandará o Tricolor até o fim de 2028. Assim sendo, o discurso inaugural do novo mandatário trouxe promessas ambiciosas para a torcida, com destaque para o saneamento financeiro e a obsessão por taças.

Aliás, Montenegro garantiu que o próximo balanço financeiro apresentará uma “redução significativa” da dívida do clube. A saber, ele afirmou que o projeto de recuperação econômica continuará a curto prazo para fortalecer a instituição.

No âmbito esportivo, em resumo, o presidente reconheceu que desempenho sem taça não satisfaz o torcedor e traçou uma meta clara:

“É importante todos saberem que quanto mais disputamos as competições e mais vamos chegando às finais estamos, sim, fazendo um processo de construção de ganhar. Vamos trabalhar para ganhar cada vez mais títulos, porque a história desse clube é muito grande e foi formada ganhando títulos. Para isso que vamos brigar.”

Mattheus Montenegro responde se Fluminense vai virar SAF

Um dos temas centrais da nova gestão será a transformação do clube em Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Mattheus revelou que retomou as discussões com investidores com o objetivo de melhorar a proposta anterior. O dirigente prometeu conduzir o processo com cautela e transparência total, classificando-o como a “decisão mais importante da história do clube”. Ele assegurou que nenhuma oferta irá para votação na Assembleia Geral sem que o sócio e o torcedor tenham “100% de entendimento” sobre o modelo de negócio:

“A gente apresentou uma proposta na gestão anterior, nós trouxemos investidor aqui no Conselho Deliberativo e disse que não ia misturar o assunto SAF com eleição, então de lá para cá nada andou. Agora que a gente voltou a discutir com os investidores. Nós queremos melhorar a proposta que foi apresentada, tem muitos outros aspectos a serem discutidos, e o meu objetivo é, quando tiver uma proposta final, colocar para votar em Assembleia Geral. Antes disso, tem um trâmite relevante pra fazer, temos que passar por esse conselho algumas vezes pra explicar ao torcedor. O que eu posso dizer é que não há nenhuma chance dessa proposta ser levada à votação sem que todo mundo tenha 100% de entendimento do que que é a proposta, de como seria o Fluminense com e sem SAF.”

A cerimônia também marcou a passagem de bastão de Mário Bittencourt, que deixou a presidência após seis anos. Mário, no entanto, não vai deixar o dia a dia do clube: ele continuará na diretoria exercendo uma nova função. O ex-presidente exaltou o sucessor em seu discurso de despedida:

“A gente conseguiu juntos ao longo desses anos, com divergências, discordâncias intelectuais, mas atravessamos seis anos de alegrias, às vezes algumas tristezas, dificuldades, vitórias… Mas foi muito bonito o que fizemos ao longo dos últimos anos. Mattheus é o cara que vai comandar o maior bem que temos na nossa vida”.

Eleito com 71,7% dos votos em um pleito com quórum recorde de 4.619 votantes, Mattheus Montenegro traz um perfil técnico e de arquibancada. Especialista em Direito Tributário e Conselheiro Federal da OAB, ele iniciou sua vida política no clube após liderar o movimento de torcida “Legião Tricolor” em 2006. Por fim, sua ascensão nos bastidores ocorreu a partir de 2019, quando auxiliou a gestão em processos tributários e na estruturação do Regime Centralizado de Execução (RCE). Agora, a caneta está em suas mãos.

