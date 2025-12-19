Presidente do Santos aponta cenário difícil para chegada de Gabigol e não dá prazo para renovar com Neymar

O Santos tem movimentações especiais para o torcedor no mercado da bola. O Alvinegro iniciou conversas para tentar trazer Gabigol de volta à Vila Belmiro. Além disso, há a expectativa pela renovação do contrato de Neymar.

O presidente Marcelo Teixeira deixou bem claro que a situação do atacante é complicada. O dirigente reconheceu a identificação do jogador com o clube, mas apontou que a realidade financeira da negociação é bem diferente daquela que o Santos tem disponível.

“Hoje, a realidade é outra. Não entro nem na questão da avaliação técnica. Ele é bom jogador, identificado com o Santos, é um Menino da Vila. Mas a prioridade do investimento daquela oportunidade já não é a mesma de hoje. Quando você abre uma conversa e nota que a pretensão continua sendo num nível maior, o Santos não tem condições. Hoje, poderíamos fazer uma proposta, mas num nível diferente, numa realidade financeira diante do orçamento que o Santos possui. Hoje, essa realidade é diferente e mais distante”, afirmou em entrevista à ESPN.

Renovação de Neymar

Quanto ao caso de Neymar, Teixeira mostrou mais otimismo. O presidente comentou que a rápida recuperação do craque em sua última lesão beneficiou as conversas pela renovação. O dirigente não garantiu um prazo para a conclusão do negócio, mas pontuou que há um forte diálogo acontecendo por ambas as partes.

“O procedimento que ele passará também não é uma questão de preocupação. Essa é mais simples. Não sou médico, mas as orientações são essas, de que o retorno dele aos campos é mais rápido. Tudo isso facilita para que a conversa (aconteça). Não há um prazo definido, mas estamos num diálogo muito forte, muito bom para definirmos isso. Eu acredito que sim”, ressaltou.

Nos últimos dias, surgiram rumores de que Neymar poderia reforçar outros clubes, como o Flamengo. Teixeira destacou que a vontade do jogador é permanecer no Santos e as conversas com sua família se aproximam disso.

“O que temos a recíproca é a vontade dele em permanecer, de ficar. Tanto que a conversa é dentro desse princípio. Deixamos esse prazo para que ele pudesse viajar com a família, como outros jogadores também. Chegou essa semana, está conversando com o pai, com a família. Conversou um pouco conosco. Agora, ele está com a cabeça aqui, mais determinada nessa possibilidade de renovação”, pontuou.

