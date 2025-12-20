Montenegro detalha negociação por Nino e aguarda Zenit: “O jogador quer vir”

A primeira missão de Mattheus Montenegro à frente do Fluminense já possui nome e sobrenome: Nino. Logo após tomar posse como novo presidente do clube, na noite desta sexta-feira (19), o dirigente atualizou o cenário da principal negociação tricolor para a temporada de 2026. O objetivo é repatriar o capitão do título da Libertadores de 2023 para ocupar a lacuna deixada pela saída de Thiago Silva, mas o processo esbarra na rigidez do mercado russo.

Montenegro adotou transparência total ao explicar o estágio das conversas. Segundo o mandatário, o Fluminense já oficializou uma proposta diretamente ao atleta e obteve um retorno positivo quanto ao desejo dele de retornar às Laranjeiras. No entanto, o Zenit, detentor dos direitos econômicos do zagueiro, ainda não se manifestou oficialmente. O presidente desmentiu boatos recentes de que os russos teriam estipulado um preço fixo para a venda.

“Nada disso é verdade. O Zenit ainda não retornou para a gente, nem para dizer se aceita fazer uma venda agora”, esclareceu.

Gestão de Matteus Montenegro vai ao mercado por mais

A tentativa de trazer o ídolo de volta não é inédita. O Fluminense já havia buscado a contratação no meio de 2025, motivado por questões pessoais que fizeram Nino manifestar vontade de deixar a Rússia. Naquela ocasião, porém, o Zenit recusou-se sequer a ouvir ofertas. As partes, então, acordaram retomar o diálogo em dezembro, visando a janela de transferências do início de 2026. Agora, com a temporada encerrada após a eliminação para o Vasco, a diretoria intensifica a carga para fechar o negócio.

Nino possui contrato com o clube de São Petersburgo até junho de 2028, o que exige uma engenharia financeira e diplomática por parte do Tricolor. O defensor é tratado internamente como a reposição ideal para manter o nível técnico da zaga. Além dele, a gestão de Montenegro não descarta ir ao mercado em busca de mais um nome para reforçar o setor defensivo.

Pelo Fluminense, Nino disputou 246 jogos, marcou 13 gols e ergueu as taças do bicampeonato Carioca e da Glória Eterna. O retorno do “Capita” seria o primeiro grande ato da nova gestão para acalmar a torcida e montar um elenco competitivo para o próximo ciclo.

