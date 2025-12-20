Intervenção no Corinthians: recurso suspende andamento de investigação do MP

O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) teve suspenso o inquérito que analisava a possibilidade de uma intervenção judicial no Corinthians. A interrupção ocorreu em razão de um recurso apresentado pelo clube, que pede o arquivamento da investigação. O pedido tem efeito suspensivo, impedindo qualquer ação da Procuradoria até que o Conselho Superior do MP avalie o caso.

Na defesa, o Corinthians sustenta que as dificuldades financeiras não configuram motivo suficiente para uma intervenção judicial. A diretoria argumenta que a associação funciona regularmente, preservando sua autonomia, e que existem alternativas menos severas para enfrentar os problemas, como a celebração de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC). O Corinthians também ressalta que o endividamento é uma realidade comum a diversas entidades do futebol nacional.

O recurso lista medidas já em curso para reverter o cenário econômico: reprovação das contas de antigos presidentes, criação de um comitê voltado à reestruturação financeira, negociações com a União para refinanciamento de dívidas, tratativas com a Caixa Econômica Federal sobre o débito da Neo Química Arena e a reforma do estatuto social.

Irregularidades em curso no Corinthians

O MP-SP, por sua vez, se manifestou contra o recurso. A instituição afirma que, mesmo gozando de autonomia, associações podem ser alvo de intervenção caso o inquérito identifique irregularidades. O pedido inicial de abertura da investigação já apontava problemas em andamento dentro do clube.

Entre os pontos levantados, está um processo interno relacionado a uma proposta de patrocínio máster da Responsa Gaming, responsável pela marca Energia.bet. . Segundo informações da Rádio Bandeirantes, o setor de compliance do Corinthians teria rejeitado o acordo. Para o MP-SP, esse episódio poderia ensejar recomendações formais ao clube. No entanto, com a suspensão do inquérito, qualquer diligência fica temporariamente inviabilizada.

