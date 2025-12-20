Dono da SAF do Cruzeiro atende Tite e promete “nomes pesados” para 2026

O Cruzeiro iniciou a “era Tite” com promessas ambiciosas e um planejamento agressivo para a temporada de 2026. Pedro Lourenço, dono da SAF celeste, revelou nesta sexta-feira (19) que o novo treinador apresentou exigências claras para elevar o patamar competitivo da equipe. A principal diretriz envolve a contratação de reforços de alto calibre. Segundo o empresário, o clube buscará “nomes pesados” no mercado da bola, atletas que cheguem com status de titularidade absoluta e estejam à altura da tradição da Raposa.

Em entrevista à rádio Fã FM, o mandatário admitiu que as tratativas não são simples, dada a complexidade e o valor dos alvos monitorados. No entanto, ele garantiu que o diretor executivo Joaquim Pinto já trabalha intensamente nessas frentes para viabilizar os negócios. A expectativa da diretoria é anunciar novidades em breve, possivelmente ainda neste fim de ano.

“Não sei se antes do Natal, mas virá gente de peso. Tem que ser cara à altura do Cruzeiro”, afirmou Lourenço, sinalizando que o clube não poupará esforços financeiros.

Além de solicitar chegadas impactantes, Tite estabeleceu uma condição fundamental para a manutenção da performance: a blindagem do elenco atual. O treinador pediu expressamente para que a diretoria não negocie nenhum titular, exceto em situações extremas e inevitáveis.

“O principal que ele pediu foi para não desfazer de nenhum jogador. É um pensamento nosso. Os que iriam sair, já saíram”, explicou o dono do clube, assegurando a estabilidade da espinha dorsal do time.

Cruzeiro tem alinhamento estratégico

O alinhamento estratégico entre a nova comissão técnica e a gestão ocorreu em uma reunião realizada na última quinta-feira (18), que contou também com a presença de Pedro Junio, vice-presidente da SAF do Cruzeiro. O clima nos bastidores é de otimismo, impulsionado pela boa receptividade que a instituição encontra no mercado.

Pedro Lourenço destacou o orgulho de perceber que técnicos e atletas demonstram desejo imediato de defender as cores celestes quando consultados:

“Ontem, o Pedro Junio teve reunião com eles. A gente está muito confiante. A gente tem que acreditar no que é o melhor para o nosso clube. O que mais dá orgulho no Cruzeiro é que todo técnico quer vir, e jogadores também. Nisso, hoje, temos tranquilidade. Na hora que consulta, o cara fala: ‘Estou indo’.”

Com o caixa aberto e o aval de Tite, o Cruzeiro promete ser um dos grandes protagonistas da próxima janela de transferências.

