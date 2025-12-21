Além da revanche, Pedrinho e Felipe buscam redenção com título do Vasco na Copa do Brasil

O Vasco decide a Copa do Brasil contra o Corinthians, neste domingo (21), no Maracanã. A final será uma grande oportunidade de revanche para todos os vascaínos, mas principalmente para o presidente Pedrinho e para o diretor técnico Felipe. Ambos estavam no elenco em 2000 quando o Cruz-Maltino perdeu o Mundial de Clubes para o rival paulista e agora, fora de campo, terão a chance de vingança.

Na época, o Vasco tinha um timaço. Pedrinho ainda buscava a melhor forma física após ficar um longo período em recuperação de uma grave lesão no joelho. O meia ficou como opção no banco de reservas, enquanto Felipe foi titular, dividindo o meio-campo com Amaral, Juninho Pernambucano e Ramon.

O Corinthians também tinha um grande time, com jogadores que foram campeões da Copa do Mundo de 2002. São os casos de Dida, Vampeta, Ricardinho, Edílson e Luizão. No entanto, o Vasco foi levemente superior na partida, apoiado na sua dupla de ataque, formada por Romário e Edmundo.

O Animal inclusive protagonizou os dois lances capitais da partida. Edmundo teve a chance de marcar, mas a arbitragem marcou impedimento de forma equivocada quando o atacante estava cara a cara com Dida. Já na disputa de pênaltis, o ídolo vascaíno cobrou para fora, dando o título ao Corinthians.

Título representa mais que uma revanche

Evidentemente que a Copa do Brasil não tem a grandeza de um Mundial de Clubes. No entanto, para Pedrinho, o título terá uma grande relevância, já que pode ser o primeiro dele como presidente e que vai quebrar um jejum de 14 anos sem uma conquista nacional do clube. Além disso, vai reparar a idolatria, que ficou um pouco desgastada desde que Pedrinho assumiu a presidência. No cargo, tomou decisões importantes como afastar a 777 Partners na Justiça, além de dar andamento aos projetos de reforma de São Januário e de recuperação judicial.

O mesmo acontece com Felipe. Questionado muitas vezes por ocupar o cargo de diretor técnico por ser amigo pessoal de Pedrinho, o Maestro pode conquistar mais um título pelo Vasco. Como jogador, é o maior campeão da história do clube. Inclusive esteve em campo na conquista da Copa do Brasil 2011. Ambos não só terão a revanche, mas também a redenção que tanto procuram com os vascaínos.

