De menos de 1% à final: Corinthians transforma improvável em realidade na Copa do Brasil

Há pouco mais de um ano, o Corinthians vivia um dos cenários mais delicados de sua história recente. Até o fim de outubro de 2024, as chances de o clube do Parque São Jorge disputar a Copa do Brasil de 2025 eram inferiores a 1%. Hoje, o Timão está a apenas um jogo de levantar o troféu e coroar uma trajetória que desafia qualquer projeção matemática.

No dia 31 de outubro do ano passado, o ambiente era de frustração. Afinal, quatro dias após ser eliminado pelo Flamengo na semifinal da Copa do Brasil, o Corinthians entrou em campo contra o Racing, na Argentina, pela semifinal da Copa Sul-Americana. Depois de sair na frente em Avellaneda, a equipe sofreu a virada, perdeu por 2 a 1 e se despediu também do sonho continental.

Sem títulos nas copas e fora da disputa estadual pela Copa do Brasil, já que havia sido eliminado ainda na fase de grupos do Campeonato Paulista, o clube parecia não ter caminhos viáveis para chegar à edição seguinte do torneio nacional. Restava apenas uma possibilidade, considerada remota: uma arrancada quase perfeita no Campeonato Brasileiro.

Pelo regulamento da CBF, somente os clubes classificados para a Conmebol Libertadores garantem vaga automática na Copa do Brasil. E a realidade corintiana, naquele momento, era alarmante. O time ocupava a 16ª colocação da Série A, tinha apenas um ponto de vantagem sobre a zona de rebaixamento, vinha de duas eliminações consecutivas e tinha pela frente um clássico contra o Palmeiras.

Corinthians e a gigante arrancada no Brasileiro

Foi justamente no Dérbi, marcada pela cabeça de porco arremessada no gramado da Neo Química Arena, que o Corinthians encontrou o ponto de virada. Afinal, a vitória por 2 a 0 sobre o rival reacendeu a confiança e deu início a uma sequência impressionante de resultados. A equipe venceu os seis jogos seguintes, alcançou os 56 pontos, ultrapassou o Bahia e assegurou a última das sete vagas brasileiras na Libertadores.

No total, a arrancada foi de nove vitórias consecutivas. Duas delas ainda antes das eliminações nas copas, mas o suficiente para salvar a temporada 2024 e transformar um cenário de quase rebaixamento em classificação continental. Por ironia do destino, aquele feito improvável foi o ponto de partida da campanha que colocou o Corinthians na final da Copa do Brasil de 2025.

Classificado para o torneio contra todas as probabilidades, o Timão superou Novorizontino, Palmeiras, Athletico-PR e Cruzeiro no caminho até a decisão. Assim, diante do Vasco, está a um jogo de conquistar um título que, meses antes, simplesmente não existia no horizonte.

Aliás, além da taça, o campeão garante uma premiação de R$ 77 milhões paga pela CBF. Além disso, ainda garante uma vaga direta na fase de grupos da Conmebol Libertadores da próxima temporada.

