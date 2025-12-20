Villarreal x Barcelona: onde assistir, escalações e arbitragem

Villarreal e Barcelona se enfrentam neste domingo (21), às 12h15 (de Brasília), em partida válida pela 17ª rodada do Campeonato Espanhol. A bola rola no Estádio de la Cerámica, em Vila-real, e movimenta a parte de cima da tabela da competição.
Onde assistir
A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).
Como chega o Villarreal
O Villarreal faz uma boa campanha em La Liga e promete dificultar a vida do líder da competição. O Submarino Amarelo abriu a 17ª rodada na terceira posição, com 35 pontos, e pode diminuir a diferença para o Barcelona, que no momento é de oito pontos.
Mesmo assim, o Villarreal tem duas partidas a menos que Barcelona e Real Madrid, primeiro e segundo colocados, respectivamente, e segue na briga pelo topo da tabela.
No entanto, o técnico Marcelino García Toral precisa lidar com algumas baixas no elenco. Isto porque, Partey, Mouriño, Cabanes e Logan Costa, lesionados, são desfalques confirmados. Além disso, Akhomach e Pape Gueye estão com suas seleções na Copa Africana de Nações e completam a lista de ausências para o duelo deste domingo.
Como chega o Barcelona
Por outro lado, o Barcelona é o líder isolado do Campeonato Espanhol com 43 pontos e não poderá ser ultrapassado pelo Real Madrid, mesmo em caso de derrota fora de casa. Isto porque a vantagem para o clube merengue, no início da 17ª rodada, era de quatro pontos.
O time vem de uma classificação na Copa do Rei da Espanha, na qual o Barça venceu o Guadalajara por 2 a 0, com um time alternativo.
A boa notícia para o técnico Hansi Flick é que ele não terá baixas de última hora no elenco e poderá contar com os jogadores descansados para o confronto direto na parte de cima da tabela. Mesmo assim, Gavi e Dani Olmo, lesionados, seguem fora, enquanto Ronald Araújo continua afastado para tratamento da saúde mental.
VILLARREAL X BARCELONA
17ª rodada do Campeonato Espanhol
Data e horário: domingo, 21/12/2025, às 12h15 (de Brasília).
Local: La Ceramica, em Vila-real.
VILLARREAL: Luiz Jr.; Navarro, Marín, Renato Veiga e Pedraz; Buchanan, Parejo, Comesaña e Moleiro; Ayozé Pérez e Mikautadze. Técnico: Marcelino García Toral.
BARCELONA: Joan García; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín e Balde; Éric García, Pedri e Raphinha; Lamine Yamal, Lewandowski e Ferrán Torres. Técnico: Hansi Flick.
Árbitro: José Luis Munuera Montero.
