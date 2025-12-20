Aston Villa x Manchester United: onde assistir, escalações e arbitragem

Na parte de cima da tabela, Aston Villa e Manchester United se enfrentam neste domingo (21), às 13h30 (de Brasília), no Villa Park, pela 17ª rodada da Premier League. Os Lions somaram cinco vitórias consecutivas e estão na terceira colocação, com 33 pontos, três de diferença para o líder. Enquanto isso, os Red Devils ainda buscam uma regularidade e ocupam a sexta posição, com 26 pontos.

Onde assistir

A partida entre Aston Villa e Manchester United, pela 17ª rodada da Premier League, terá a transmissão da Disney+.

Como chega o Aston Villa

O Aston Villa chega embalado para a partida e busca a sexta vitória consecutiva para colar de vez no líder Arsenal. A equipe mostrar se efetiva no ataque, mas ainda sofre muitos gols. Afinal, soma oito gols de saldo. Na temporada 2025/2026, os Lions perderam somente um jogo em casa dos 11 até o momento e podem se apoiar neste bom momento.

Dentro de campo, os Lions têm três desfalques certos para o confronto da Premier League. O técnico Unai Emery não terá Ross Barkley (lesão no joelho) e Tyrone Mings. Além da dupla, Pau Torres (problema na panturrilha) e Emiliano Martínez são dúvidas para o embate. Já Jadon Sancho não entrará em campo devido a uma questão contratual.

Como chega o Manchester United

Em Manchester, a situação é de certa tranquilidade, mas o time vive uma irregularidade. Em 16 jogos, foram sete vitórias, cinco empates e quatro derrotas, o que corresponde um pouco mais de 50% de aproveitamento. Fora de casa, a equipe também vive instabilidade. Com nove jogos, foram três triunfos, quatro empates e duas derrotas.

Além disso, os Red Devils têm uma extensa lista de desfalques para o embate fora de casa. A equipe de Ruben Amorim não terá Casemiro, suspenso devido ao acúmulo de cartões amarelos. Além disso, os lesionados Harry Maguire e Matthijs de Ligt são baixas certas. Já Bryan Mbeumo, Amad Diallo e Noussair Mazraoui estão a serviço de suas respectivas seleções. O brasileiro Matheus Cunha, assim, deve iniciar como titular.

ASTON VILLA x MANCHESTER UNITED

17ª rodada da Premier League

Data-Hora: 21/12/2025 (domingo), às 13h30 (de Brasília)

Local: Villa Park, em Birmingham (ING)

ASTON VILLA: Bizot (Emiliano Martínez); Cash, Lindelöf, Konsa, Maatsen; Kamara, Onana, Tielemans; McGinn, Rogers e Watkins. Técnico: Unai Emery.

MANCHESTER UNITED: Lammens; Martínez, A. Heaven, Shaw, Dalot; Ugarte, Bruno Fernandes, P. Dorgu, Mount; Matheus Cunha e Zirkzee. Técnico: Ruben Amorim.

Árbitro: Michael Oliver

Auxiliares: Stuart Burt e Neil Davies

VAR: Peter Bankes

