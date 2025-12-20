Heidenheim x Bayern de Munique: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar no Campeonato Alemão. Neste domingo (21), Heidenheim e Bayern de Munique se enfrentam às 13h30 (de Brasília), na Voith-Arena, em partida válida pela 15ª rodada da Bundesliga.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na RedeTV (TV aberta), CazéTV (YouTube) e OneFootball (streaming).

Como chega o Heidenheim

O Heidenheim, recém-promovido à elite do futebol alemão, não conseguiu fazer uma boa campanha até o momento e está na luta contra o rebaixamento. Após uma boa sequência de duas vitórias, o time vem de uma derrota na rodada passada e caiu para a 17ª posição, abrindo a zona da degola com 11 pontos.

No entanto, o Heidenheim pode subir posições caso surpreenda e arranque pontos do Bayern de Munique.

Para o duelo deste domingo, o técnico Frank Schmidt não poderá contar com Feller, Paqarada e Zivzivadze, todos lesionados. Além disso, Beck é tratado como dúvida.

Como chega o Bayern de Munique

Por outro lado, o gigante alemão faz mais uma temporada de alto nível. O Bayern é o líder isolado da Bundesliga com 38 pontos, sendo seis a mais que o vice-líder Borussia Dortmund, que já entrou em campo nesta 15ª rodada e venceu seu compromisso diante do Monchengladbach na última sexta-feira (19). Ou seja, um triunfo fora de casa pode recolocar os Bávaros com nove pontos de vantagem no topo da tabela.

Mesmo assim, o técnico Vincent Kompany enfrenta alguns problemas no elenco. A baixa de última hora fica por conta de Konrad Laimer, suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos. Já Manuel Neuer trata uma lesão muscular e será substituído por Urbig. Musiala, em recuperação, e Nicolas Jackson, convocado para representar Senegal na Copa Africana de Nações, completam a lista de desfalques.

HEIDENHEIM X BAYERN DE MUNIQUE

15ª rodada do Campeonato Alemão

Data e horário: domingo, 21/12/2025, às 13h30 (de Brasília).

Local: Voith-Arena, em Heidenheim.

HEIDENHEIM: Ramaj; Keller, Mainka, Siersleben; Busch, Niehues, Schöppner, Föhrenbach, Ibrahimović, Honsak; Pieringer. Técnico: Frank Schmidt.

BAYERN DE MUNIQUE: Urbig; Stanišić, Upamecano, Tah, Bischof; Kimmich, Pavlović, Olise, Karl, Díaz; Kane. Técnico: Vincent Kompany.

Árbitro: Florian Badstübner.

