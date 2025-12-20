Mayke tenta recuperar espaço no Santos e busca permanência para a próxima temporada

Contratado nesta temporada, o lateral-direito Mayke ainda não conseguiu ter regularidade com a camisa do Santos. Assim, o jogador, que tem contrato até o fim de 2027, pretende permanecer no clube da Vila Belmiro e dar a volta por cima para buscar a titularidade.

Na reta final de 2025, o atleta, de 33 anos, perdeu a disputa para Igor Vinicius. Afinal, o lateral esteve entre os titulares do técnico Vojvoda e foi importante para que o time conseguisse sacramentar a permanência na elite do futebol brasileiro.

Até o momento, o estafe de Mayke não recebeu propostas e também entende que a permanência é o melhor caminho. Pelo lado do Peixe, alguns membros da diretoria acreditam que o atleta possa se recuperar e fazer um 2026 mais consistente.

Por outro lado, internamente, existe uma ala que defende a saída do lateral para enxugar a folha salarial e abrir espaço para outros reforços. Mesmo assim, o jogador deve se reapresentar com o restante do elenco no dia 2 de janeiro, no CT Rei Pelé, segundo informações do portal “ge”.

Por fim, além de Igor Vinícius, o Santos tem JP Chermont como opção para a lateral direita. O jovem estará no grupo que disputa a Copa São Paulo, entretanto faz parte dos planos para integrar o elenco em 2026.

