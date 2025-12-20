Ex-Fluminense, Thiago Silva se aproxima de um acerto com o Porto

Thiago Silva está muito próximo de acertar com o Porto passou a ganhar. A história começa a tomar corpo nos bastidores menos de uma semana depois de o jogador de 41 anos rescindir contrato com o Fluminense. De acordo com a imprensa italiana, o clube português está em tratativas bem avançadas para ser o principal reforço na reabertura da janela de transferências do futebol europeu.

Logo depois de anunciar a saída do clube, após a eliminação para o Vasco na Copa do Brasil, Thiago manifestou a continuidade da carreira, com a intenção clara de um regresso ao futebol europeu, já que sua família mora em Londres.

O Porto passou a tratar a contratação de um zagueiro como prioridade, sobretudo diante da ausência de Nehuén Pérez, que se recupera de uma grave lesão no tendão de Aquiles. Nesse cenário, o clube passou a enxergar Thiago Silva como uma alternativa segura, com contrato de curta duração e capacidade de adaptação imediata ao elenco.

Passagem pelo time B do Porto no início da carreira

A ligação entre Thiago Silva e o clube português não é inédita. No início da trajetória profissional, o jogador foi utilizado pela equipe B dos dragões na temporada 2004/05, quando jogou um pouco mais de dez partidas antes da transferência para o Dínamo de Moscou.

Ao longo da carreira, inclusive, o zagueiro construiu um histórico de grande relevância no futebol internacional. Passagens marcantes por Milan, Paris Saint-Germain e Chelsea, com a conquista de 31 títulos. Entre eles a Liga dos Campeões, o Mundial de Clubes, seis edições do Campeonato Francês e o Campeonato Italiano.

Além disso, a liderança exercida dentro e fora de campo resultou na braçadeira da seleção brasileira. Pela equipe nacional, foram contabilizadas 113 partidas e sete gols, bem como os títulos da Copa América e da Copa das Confederações.

Ao longo da temporada 2025, ele fez 46 jogos pelo Fluminense, com quatro gols marcados, o que reforçou a avaliação positiva do atleta no mercado.

