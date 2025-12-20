Estudante de engenharia civil, ex-Corinthians e Vasco crava preferência na Copa do Brasil

O Maracanã servirá de palco para mais uma decisão de Copa do Brasil neste domingo (21). Uma final, aliás, que vai além dos 90 minutos para Anderson Martins — que defendeu os finalistas Corinthians e Vasco durante sua trajetória no futebol. Apesar do histórico nos clubes, apenas um marcou verdadeiramente seu coração a ponto de considerar-se torcedor: o Cruz-Maltino.

Na verdade, a relação do ex-jogador com o Vasco começou muito antes da carreira profissional, mas se estreitou a partir dela. A identificação com o clube de infância é tamanha que Anderson sempre se orgulhou de celebrar aniversário na mesma data do Cruz-Maltino, dia 21 de agosto.

Anderson nunca escondeu o vínculo emocional com o Cruz-Maltino, ainda que tenha vestido a camisa do Corinthians ao longo da carreira. Não à toa, ao comentar sobre a decisão deste domingo, sequer titubeou ao definir o lado em que ocupará na arquibancada: “Sou vascaíno, todos sabem”.

O que achou do Vasco na final?

Questionado sobre a ida da Copa do Brasil, na Neo Química Arena, Anderson avaliou positivamente a postura carioca longe de seus domínios. Ele entende que o time de Fernando Diniz soube se impor, mas vê a decisão completamente aberta para domingo.

“Eu achei que o Vasco jogou bem. Por jogar fora de casa, teve uma boa postura. Acho que os torcedores estão bem confiantes para esse jogo. Mas acho que está em aberto ainda. São duas grandes equipes, de grandes torcidas. Eu tive, graças a Deus, a oportunidade de jogar nesses dois clubes. Eu sei do que representam para o futebol brasileiro”, afirmou.

Apesar do equilíbrio que enxerga no confronto, o ex-zagueiro não esconde a expectativa por um desfecho positivo para o clube que carrega no coração. “A minha torcida é de que o Vascão consiga esse título tão importante, tão esperado pela torcida. Acho que a torcida merece esse título”.

Anderson também revelou o desejo de estar presente no Maracanã para acompanhar a decisão e reencontrar pessoas importantes da trajetória no futebol.

“Eu estou na expectativa [de ir ao Rio]. Creio que vai dar certo. Até para encontrar também alguns amigos que a gente fez. Também torcer o Felipe (dirigente), o Pedrinho (presidente), que são caras que a gente gosta, que estão fazendo um grande trabalho. O (Fernando) Diniz também, que eu tive a oportunidade de trabalhar”, completou.

A bola vai rolar às 18h deste domingo (21) para os últimos 90 minutos da Copa do Brasil 2025. Como os finalistas não balançaram as redes na ida, na Neo Química Arena, uma simples vitória definirá o próximo campeão da competição. Em caso de novo empate, a decisão ocorrerá nos pênaltis.

A vida após o futebol

Uma sequência de lesões comprometeram o rendimento dos últimos anos de carreira do jogador, que se despediu dos gramados em 2022. Hoje, aos 37 anos, vive uma rotina completamente distinta e distante do futebol profissional.

Anderson atualmente cursa o quarto período de Engenharia Civil na Universidade de Fortaleza (Unifor) e administra a KLS, empresa do setor da construção civil batizada com as iniciais dos filhos Keimuel, Samuel e Lemuel.

“Eu parei no CSA e tentei estudar futebol. Fiz alguns cursos da CBF, de gestão também, para tirar licença, mas nunca chegou aquela vontade de trabalhar no futebol. Acabei retornando para Fortaleza, comecei a cursar o curso de Engenharia Civil. Agora, estou aqui acompanhando meus negócios, a família de perto”, relatou.

Ao relembrar o início da trajetória, Anderson destacou o peso das renúncias feitas ainda muito jovem. A saída precoce de casa e o período nas categorias de base do Vitória marcaram não apenas a formação como atleta, mas também como pessoa.

“Eu saí de casa com 11 anos de idade. Fiquei um período muito longe do meu pai, da minha família. Na época, eu peguei no Vitória a categoria de (19)86 e 87. Com jogadores que, graças a Deus, tiveram muito sucesso. David Luiz, o Marcelo Moreno, o Wallace, que passou pelo Flamengo… O Hulk, que ainda está jogando. O Hulk tem que ser estudado, né (risos)”, recordou.

