Palmeiras tem Flaco López e Vitor Roque na mira de clubes do exterior, mas barra saídas

Com a mudança do calendário para a temporada 2026, os times brasileiros seguem ativos no mercado. O Palmeiras não é diferente, porém também trabalha para evitar as saídas de seus principais atletas, visto que Flaco López e Vitor Roque receberam sondagens recentes. A informação é do portal “ge”.

Cabe destacar que a dupla tem despertado o interesse de outros clubes, que pediram informações sobre as condições (valores) de possíveis transferências. No entanto, o Alviverde deixou claro que não pretende negociá-los neste momento.

O próprio Vitor Roque e seu empresário, André Cury, citaram uma oferta de 35 milhões de euros (R$ 226,7 milhões) do futebol árabe. Contudo, não há qualquer interesse em atuar em clubes do país.

O Palmeiras desembolsou 7 milhões de dólares (cerca de R$ 35 milhões na cotação da época) em Flaco López, vindo do Lanús, em 2022. Além disso, investiu mais 25,5 milhões de euros (R$ 154 milhões) por 80% dos direitos de Vitor Roque, ex-Barcelona.

Ambos têm contrato até dezembro de 2029 e potencial para ter um 2026 ainda melhor. Afinal, aos 25 e 20 anos, se destacaram na temporada de 2025 e ajudaram o time a chegar forte na disputa dos principais títulos.

Por fim, em 2025, a dupla de ataque atingiu o melhor ano de suas respectivas carreiras e ajudou o sistema ofensivo a subir de produção. Flaco somou 25 gols e seis assistências em 64 jogos, enquanto Roque teve 20 gols e cinco assistências em 56 partidas.